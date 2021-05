Nintendo Switch Pro surge em lista da Amazon e poderá chegar em breve

Tal como já aqui tivemos oportunidade de frisar por várias vezes, a Nintendo Switch é a consola de videojogos mais popular em todo o mundo. Os dados recentes indicam mesmo que o equipamento conseguiu vender mais do que a PlayStation 5 e Xbox Series X/S juntas no primeiro trimestre.

Agora parece que há mais surpresas, pois a Nintendo Switch Pro apareceu agora na lista da Amazon. Desta forma, possivelmente a nova consola da marca japonesa poderá chegar em breve às prateleiras.

Vem aí a Nintendo Switch Pro?

De acordo com as mais recentes informações, o nome Nintendo Switch Pro foi detetado numa lista da Amazon. A descoberta foi partilhada na conta do Twitter do utilizador @Alphabeat_g, mas a página da Amazon onde constava a informação já foi retirada.

Tal como podemos ver pela imagem, a informação refere-se a uma “New Nintendo Switch Pro”. No entanto a página não apresenta muitas mais informações. De acordo com o tweet, esta era uma página da Amazon do México.

Desta forma, poderá estar para breve o lançamento de uma versão aprimorada da Switch, com uma construção mais potente e melhores gráficos.

Estas informações vão no seguimento de alguns rumores que indicam que uma nova consola Nintendo está prestes a chegar. Para além disso, suspeita-se que a apresentação possa mesmo acontecer antes do evento de jogos E3 2021, que inicia a 12 de junho.

Algumas fontes apontam mesmo para que a novidade seja revelada oficialmente nos próximos dias. No entanto, a nova consola poderá chegar às prateleiras apenas a partir de setembro.

Espera-se que a versão Pro substitua o modelo clássico. Segundo os rumores, esta nova consola terá ecrã OLED HD (720p) com suporte a 4K. Suspeita-se ainda que, à semelhança da Switch, o equipamento traga hardware Nvidia, já com a tecnologia DSLL.

Para já, a empresa japonesa ainda não confirmou o formato da sua presença na E3. No entanto espera-se que realize uma Nintendo Direct, ou seja, um evento pré-gravado com todas as novidades.