Todo o ecossistema Google se integra e tem uma base única. A chamada conta Google é a cola que leva os dados dos utilizadores a todos os serviços disponibilizados, independentemente da plataforma onde são usados.

Com uma personalização grande, permite aos utilizadores mudar a sua imagem e assim ter um avatar bem identificado. Esta pode ser mudada na página de gestão da Google, mas agora ganhou mais uma porta. Falamos da app Gmail, que assim permite ao utilizador mudar a sua imagem na Google.

Mudar a imagem do utilizador Google

Dificilmente encontramos hoje alguém que não tenha uma conta Google. Esta é a porta de entrada para todos os serviços que esta gigante da Internet disponibiliza aos seus utilizadores e um identificador único dentro deste ecossistema.

Com uma personalização grande, permite aos utilizadores escolherem um nome e até uma imagem, que os identificará de forma única. Assim, esta imagem pode e deve ser mudada sempre que estes julgarem ser essencial e necessário.

Tudo será feito na app Gmail do Android

Uma das mais recentes novidades a chegar ao Gmail foi muito discreta e nem sequer foi anunciada pela Google. Na app dedicada ao Android podemos agora mudar a imagem do utilizador, de forma rápida, mas transversal. Basta carregar na imagem já definida, que está em cima à direita.

Aqui vai voltar a ver essa imagem, mas com a possibilidade de ser mudada. Deve abrir e terá acesso à área de imagem do perfil do utilizador. Aqui está presente a possibilidade de alterar ou de remover. Deve escolher a primeira opção.

Assumida imediatamente em todos os serviços

De imediato é pedido ao utilizador para escolher uma das 3 fontes para a nova imagem: Google Photos, galeria ou câmara. Após escolhida a imagem, pode ajustar a mesma para ficar adequada ao espaço disponível. No final deste processo deve terminar para a imagem ser assumida.

Ao mudar esta imagem no Gmail, a mesma vai ser assumida em todos os serviços e plataformas da Google. Assim, e de forma simples e direta, pode fazer esta mudança no Android, garantindo ser global e assumida em todo o lado.