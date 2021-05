Com cada vez mais problemas de segurança a surgirem, é de louvar que sites como o “Have I Been Pwned?” existam, para ajudar os utilizadores. Este permite pesquisar informações sobre os dados de cada um e a sua presença nas fugas de dados.

Sendo cada vez mais essencial, tem recebido algumas novidade e, principalmente, apoios de áreas muito importantes. Agora, e para se tornar mais aberta, tomou uma decisão única e recebem um apoio importante. Passou a ser Open-Source e receberá dados do FBI.

Have I Been Pwned? é essencial na Internet

O site e a informação que oferece é já uma referência na Internet. Com acesso a dados mais sensíveis, consegue dar aos utilizadores uma visão única como os seus dados estão a ser usados e foram revelados em alguma fuga de dados que aconteceu.

Com uma base de dados cada vez maior, começa a ser usado por software bem conhecido para avaliar a segurança dos utilizadores. Este é o reconhecimento da sua utilidade e a mostra de como se tem tornado essencial como uma ferramenta de segurança e para proteger os utilizadores.

Uma ajuda essencial com os dados do FBI

Agora, e segundo Troy Hunt, o criador deste serviço, o FBI quer aproximar-se e participar ativamente neste serviço. Presente em muitas investigações sensíveis, percebeu que as passwords usadas acabam por ser repetidas em muitas áreas e quer acesso a estas.

Da mesma forma, compromete-se a fornecer informações que recolher e que sejam essenciais ao “Have I Been Pwned?”. Torna-se assim um membro essencial deste serviço, com acesso privilegiado a dados para as suas investigações.

Mais transparência ao ser Open-Source

A segunda grande novidade é mesmo a passagem do Have I Been Pwned? para uma licença Open-Source. Desta forma, garantem uma maior clareza no serviço e na sua base de dados única, ao mesmo tempo que garante o apoio de toda uma comunidade que tem beneficiado deste serviço único.

Estas são excelentes novidades para fazer crescer ainda mais uma ferramenta que ao longo dos anos é um farol da Internet. Mesmo não oferecendo uma segurança ativa, consegue garantir aos utilizadores se os seus dados foram roubados e são públicos.