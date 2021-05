Quem faz a gestão de apps no Windows 10 sabe a forma como a Microsoft tem melhorado este processo. Depois de muitos anos sem qualquer controlo, temos agora a loja de app e outras formas de gerir toda forma como as apps são instaladas.

Sendo um processo constante, a Microsoft tem agora uma novidade oficial. Esta finalmente disponível para todos o Windows Package Manager, que vai permitir adicionar e gerir apps no Windows 10 de forma muito fácil e rápida.

Há vários meses que a Microsoft tem a ser preparado o Windows Package Manager. Esta é a ferramenta que a gigante do software preparou para simplificar todo o processo de instalação de software no Windows 10.

Esta é a primeira versão estável e aberta a todos desta nova proposta. Tal como muitos outros gestores de apps, o Winget quer simplificar todo este processo. Para isso permite instalar, configurar, atualizar e remover uma lista muito grande de apps.

A primeira vez que o Windows Package Manager foi apresentado foi na Build de 2020, tendo sido revelado como uma verdadeira mudança no Windows 10. A Microsoft tornou os testes públicos e até o seu código foi aberto a todos no GitHub, para ser avaliado e melhorado por qualquer programador.

Agora, e como revelaram na Build deste ano, esta ferramenta está finalmente disponível para todos. Basta instalar a app Instalador de Aplicações, diretamente da loja da Microsoft, para ter acesso ao Winget e a todas estas funcionalidades de gestão.

Quem já estava a testar esta novidade, vai agora receber a atualização esperada e que dá acesso a todas as novidades. Quem quiser experimentar a simplicidade que esta oferece, só precisa de instalar esta novidade e explorar o que oferece através do terminal do Windows 10.

Esta é a prova de que a Microsoft não se foca apenas nos desenvolvimentos gráficos do Windows 10. Aposta também em ferramentas que tornam a gestão deste sistema mais simples e eficiente para os utilizadores.

