Quem usa o Windows 10 no dia a dia sabe que este sistema tem algumas ferramentas escondidas. Estas dedicam-se a tornar o sistema melhor e a dar aos utilizadores uma forma mais ligeira de gerir o sistema e sem ter de usar apps de terceiros.

Nem todos conhecem essas apps adicionais e que, na verdade, dão uma vantagem ao utilizador. Hoje trazemos três dessas ferramentas que os power users do Windows 10 usam no dia a dia e que podem começar a explorar.

Todos estão habituados a usar a interface gráfica das apps do Windows 10. Estas facilitam a sua gestão e tornam mais simples a interação com o sistema operativo. A verdade é que existem muitas que podem usar e que dispensam a GUI, sendo até muito mais simples de usar.

Instalar apps nunca foi tão simples

Existem muitas formas de instalar apps no Windows 10, para além da instalação manual. A Microsoft tratou de criar a sua loja e assim abre a porta aos programadores. Estes têm finalmente uma montra para as suas ofertas, com atualizações automáticas.

A Microsoft mudou ainda mais este cenário com o Winget package manager. Com um simples comando podem instalar qualquer app da lista longa já existente. Assim, basta instalar o winget e começar a instalar as apps, sem limitações ou problemas.

Olhar à rede que o Windows 10 usa

Outra novidade recente da Microsoft é o Pktmon. Chegou com a última atualização de 2018 do Windows 10 e é essencial para quem precisa de fazer despiste de problemas de rede. Permite capturar o tráfego que passa nas interfaces de rede, usando filtros.

Não é a ferramenta mais simples de usar, mas é uma das mais interessantes. A versão mais recente permite ter dados em tempo real no ecrã (-l real-time) e também exportar para o formato PCAPNG, que é usado por ferramentas como o Wireshark.

Ferramenta que é uma tábua de salvação

Um dos maiores problemas que podem existir é o eliminar de ficheiros acidentalmente. Recuperá-los nem sempre é simples e por norma recorremos a ferramentas externas. Para ajudar os utilizadores foi criado o Windows File Recovery, presente na loja de apps da Microsoft.

Esta é simples de usar e basta ao utilizador indicar o tipo de ficheiros a recuperar e de onde. É uma ajuda essencial para quem precisa desta ajuda nos momentos mais complicados. Esta é das ferramentas que tem de estar sempre presente.

Estas são apenas 3 ferramentas decerto essenciais para quem quer elevar mais o Windows 10. Oriundas da Microsoft, estão perfeitamente integradas no sistema operativo, dispensando as interfaces e tornado-se assim mais simples de usar. E os leitores, que apps secretas usam para elevar ainda mais o Windows 10?