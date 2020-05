Com a Build 2020 a decorrer, a Microsoft tem preparadas algumas novidades importantes para o Windows 10 e para o seu ecossistema. Estas querem trazer mais a este sistema operativo e torná-lo ainda melhor para que todos possam usar.

A mais recente novidade está numa área em que muitos pediam mudanças. Em breve irá ser muito mais simples instalar apps, tudo diretamente da linha de comando e com repositórios oficiais para dar confiança aos utilizadores.

Uma novidade importante da Microsoft

Apesar de ainda não ter a importância que a Microsoft queria, a sua loja de apps é já um ponto importante para os utilizadores do Windows 10. Muitos programadores optam já por ter aqui as suas propostas, facilitando a sua divulgação e confiança.

Todos os que tiveram já de reinstalar máquinas sabem do trabalho que existe ao instalar app a app. Esse cenário pode em breve ser completamente alterado com o Windows Package Manager. Com uma simples linha tudo é tratado de forma automática.

Simples instalar apps com um comando no Terminal

Bastará uma janela de Terminal e uma lista de apps bem definida para que a instalação seja rápida e, principalmente, simples e automatizada. Com o winget tudo será facilitado para quem gere a máquina.

A lista de apps é já muito completa, mas depende sempre da sua existência na loja de apps da Microsoft ou de outras fontes que a Microsoft controla. Há muitas essenciais ao Windows 10 em falta, mas também a lista parece compor-se com presenças fortes já disponíveis.

O Windows Package Manager fará toda a diferença

Será então apenas necessários dar o comando winget install 7zip zoom Firefox (por exemplo) para que o 7zip, o Zoom e o Firefox sejam instalados rapidamente no PC onde está a correr. Provavelmente surgirá a interface gráfica de cada app, para ajudar.

Claro que pode ser feita uma pesquisa no repositório de apps e assim encontrar as pretendidas. Será também possível saber dados sobre cada uma das apps presentes nos repositórios e assim ficar mais informado.

Ajuda essencial para o Windows 10 no futuro

Por agora, o Windows Package Manager e o winget estão ainda em testes com utilizadores selecionados. Bastará estar registado no Programa Insider ou descarregar e instalar diretamente do GitHub da Microsoft.

Quem usa o Linux conseguirá ver semelhanças óbvias entre o yum ou o apt-get, mas aqui sem ser possível atualizar, algo que fica a cargo da app. É uma melhoria importante da Microsoft e que vai acelerar o processo de instalação de apps no Windows 10