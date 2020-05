Mesmo sendo um sistema que está presente em milhões de equipamentos, o Windows 10 ainda tem segredos. Existem ferramentas que poucos conhecem e que podem ser usadas em momentos chave, para resolver problemas ou situações anormais.

Uma das mais recentes é um packet sniffer, que permite escutar a rede do seu computador. É um simples executável, mas que permite saber muito sobre o que se passa e para onde está a ir o tráfego de e para a rede.

Uma nova ferramenta secreta da Microsoft

Ainda não se sabe muito sobre o pktmon, mas é certo que chegou com a atualização de outubro de 2018. Esta ferramenta da Microsoft não existe em qualquer documentação conhecida, mas sabe-se bem qual a sua função.

Presente na pasta C:\Windows\system32\, o pktmon.exe é usado no terminal ou na PowerShell. Permite escutar a rede e recolher informação sobre os pacotes que de e para ela circulam. É uma ferramenta similar ao Wireshark, mas sem ambiente gráfico.

Escutar o que circula na rede do computador

Usado como outra app executável, permite aplicar filtro para portos ou definir uma monitorização em tempo real. Esta pode ser visível ou enviada para um ficheiro, que terá por omissão o nome PktMon.etl.

pktmon filter add -p 80

Com o comando acima definem um filtro para o porto 80 e que será aplicado na recolha quando for escutar a rede do seu computador. Podem definir outros filtros em simultâneo e assim escolher com detalhe os dados a serem recolhidos.

Um comando simples de usar no Windows 10

Para recolher os dados, devem simplesmente executar o comando abaixo e aguardar. A flag -m real-time vai apresentar os dados em tempo real e no ecrã. Caso não seja usada, irá apenas colocar a informação no ficheiro padrão.

pktmon start --etw -m real-time

Devem explorar as muitas flags presentes, cada uma para as várias opções presentes. Vão descobrir como mostrar ou limpar os filtros, como mudar o formato do resultado ou simplesmente ver os contadores de cada uma das interfaces.

Há muito mais para descobrir no Windows 10

Claro que podem converter posteriormente o formato que é obtido para um que possa ser usado num editor de texto. Devem usar o comando abaixo. Podem ainda usar um editor conhecido da Microsoft, o Microsoft Network Monitor que lê sem problemas o formato etl.

pktmon format PktMon.etl -o packetlog.txt

É assim hora de abandonar o Wireshark e passar a usar a ferramenta nativa do Windows 10. Tem estado escondida há algum tempo e nem a Microsoft a apresentou oficialmente. Ainda assim, é uma excelente proposta para quem quer escutar a rede do seu computador.