DuckDuckGo ataca Google e o Chrome pela recolha de dados feita no iOS

As etiquetas de privacidade da Apple vieram colocar a nu uma realidade que há muitos anos acontecia. Muitas apps recolhiam dados dos utilizadores muitas vezes sem que estes tivessem consciência ou conhecimento.

A Google lutou contra a apresentação destes dados sobre as suas apps durante algum tempo, até que teve mesmo de os revelar. Agora, e com essa informação pública, o DuckDuckGo aproveitou para atacar a Google e o Chrome, pela recolha de dados feita no iOS.

Etiquetas de privacidade mostram a realidade

Sempre foi um dos argumentos do DuckDuckGo contra a Google o volume de dados que esta última recolhe dos utilizadores. Nem sempre o faz de forma clara, mas a verdade é que depende desta informação para sustentar o seu modelo de negócio.

Com a exposição que as etiquetas de privacidade da Apple vieram trazer, voltou a ser público o volume de dados que a Google recolhe. Agora que estes são conhecidos, o DuckDuckGo aproveitou o momento para atacar a gigante das pesquisas e o Chrome, o seu browser.

DuckDuckGo aproveitou para atacar a Google

Foi na sua conta do Twitter que o DuckDuckGo aproveitou o momento para criticar a Google o Chrome. Em primeiro lugar, apontou o dedo para o tempo que a Google levou a apresentar os dados recolhidos.

A frase é bem clara e aponta o dedo ao tempo demorado para revelar os dados recolhidos: “Após meses de espera, o Google finalmente revelou que dados pessoais recolhem no Chrome e no Google app. Não admira que eles quisessem esconder isso”.

Chrome e outras apps recolhem demasiados dados

O DuckDuckGo continuou depois com o foco nos dados que são efetivamente recolhidos pela Google e pelo Chrome. Para o exemplificar, apresentou uma imagem onde compara a informação entre a sua proposta e a da sua concorrente.

Lançadas com o iOS 14, as etiquetas de privacidade querem mostrar aos utilizadores que dados que são recolhidos. A Google foi das empresas que mais tempo demorou a apresentar a informação das suas apps, numa clara posição de ser contra esta apresentação.