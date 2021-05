O HarmonyOS é já uma realidade para a Huawei. A marca focou-se em criar a sua proposta como alternativa ao Android, para assim ter a liberdade total no que toca a sistemas operativos móveis. Este será muito mais que isso, mas agora toma esta forma.

Com uma data de apresentação já conhecida e muito próxima, é hora de sabermos que smartphones vão receber esta novidade. Uma lista dos prováveis primeiros equipamentos surgiu agora e revela muito do que a Huawei está a preparar.

É já na próxima quarta-feira, dia 2 de junho, que a Huawei vai revelar ao mundo a versão final do HarmonyOS de dedicada aos smartphones. Esta esteve a ser desenvolvida e melhorada nos últimos meses, ficando pronta para ser instalada nos telefones da gigante chinesa.

Nesse mesmo evento vão surgir novidades no campo do hardware, com algumas propostas já quase confirmadas. Falamos naturalmente do próximo relógio da marca, o Huawei Watch 3, e também dos FreeBuds 4, já apresentados no mercado asiático, e o MatePad Pro 2.

Com o novo sistema prestes a chegar, é hora de conhecer quais os primeiros a receber o HarmonyOS. Um conhecido leaker desta área revelou agora que este sistema operativo chegará primeiro aos equipamentos com os SoC HiSilicon Kirin 710 até ao Kirin 9000.

Mate 40

Mate 40 Pro

Mate 40 Pro+

Mate 40 RS

Mate X2

Nova 8

Nova 8 Pro

MatePad Pro

Na prática, isto corresponde a uma lista muito interessante de smartphones e ao melhor tablet da Huawei, o MatePad Pro. O processo de atualização destes equipamentos deverá ser começado já no dia 2 de junho, sendo depois alargado.

Também os smartphones que estiverem nas lojas da Huawei vão ser atualizados, para dar a todos a experiência de utilização do HarmonyOS. Posteriormente, como esperado, muitos mais equipamentos vão receber esta novidade ao longo do tempo e de forma faseada.

Após surgir alguma informação, ainda que escassa, é hora de conhecer o HarmonyOS. Sendo um sistema da Huawei e adaptado aos seus smartphones e tablets, espera-se muito deste. Há ainda a sua passagem para os smartwatches da marca, onde campo onde irá ser desenvolvido.