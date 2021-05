HarmonyOS chega a 2 de junho: Software é o futuro para a Huawei

As histórias da Huawei e da Google são contadas em planos cada vez mais afastados. Depois dos serviços Google deixarem de estar disponíveis dos smartphones da empresa Chinesa, tardará pouco para que também o sistema operativo Android seja substituído pelo HarmonyOS.

Sabe-se agora que o sistema operativo chegará no dia 2 de junho e que a Huawei terá no software o seu futuro.

Software é o futuro para a Huawei

Ren Zhengfei, fundador e atual CEO da Huawei, terá pedido aos seus trabalhadores para transformarem a empresa numa grande força de software. O objetivo será aliviar o impacto das devastadoras sanções dos EUA.

Recorde-se que a produção em massa de muitos dos produtos da Huawei está limitada pelas sanções que bloqueiam as relações com empresas norte-americanas, muitas deles estando mesmo proibidas de fazer negócios diretos com a chinesa.

Há depois então a questão do software com a empresa impedida de recorrer aos serviços Google e às aplicações. Apesar e empresas chinesas como a Xiaomi e a ByteDance (detentora do TikTok) terem visto a sua posição favorecida nos Estados Unidos pelo Governo de Joe Biden, o mesmo não aconteceu com a Huawei.

Segundo a Reuters, um memorando interno da Huawei assinado por Ren diz que a empresa se deve concentrar em software porque a indústria está “fora do controlo dos Estados Unidos” e, assim, terá “maior independência e autonomia”.

Uma das referências em termos de software é à MindSpore, plataforma de Inteligência Artificial na Cloud e no seu sistema operativo HarmonyOS para vários dispositivos.

Pode ler-se ainda no memorando, segundo a agência noticiosa, que:

Uma vez que dominarmos a Europa, a Ásia-Pacífico e a África, se os padrões dos EUA não corresponderem aos nossos e não pudermos entrar nos EUA, os EUA não poderão entrar no nosso território

HarmonyOS chega a 2 de junho

Como parte desta estratégia, será já na próxima semana que a Huawei irá lançar o seu primeiro sistema operativo dedicado aos smartphones. Será com o HarmonyOS que irá concorrer contra a Apple e a Google.

O dia 2 de junho para a presentação do novo sistema operativo e de outros produtos, foi divulgado hoje nas redes sociais da marca. Este dia marcará uma nova Era para a Huawei e para o próprio mercado dos smartphones.

Será o futuro risonho para a Huawei na sua aposta no software?