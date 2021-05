Airo, o carro elétrico que limpa o ar poluído durante a condução

A tecnologia e os novos padrões de construção automóvel proporcionam aos criativos uma imagem do futuro onde o ambiente é agora uma prioridade. Como tal, o Heatherwick Studio, com sede em Londres, revelou o seu conceito para o carro elétrico Airo, que irá “aspirar poluentes de outros carros”. Sim, este carro foi pensado para limpar o par enquanto faz o seu trajeto.

Revelado no Salão Automóvel de Xangai, o veículo da recém-formada marca chinesa IM Motors foi projetado para não poluir, mas sim despoluir.

Airo, o carro elétrico que limpa o ar

Chama-se Airo, é um carro elétrico que será equipado com um HEPA – ar de partículas de alta eficiência. Isto é, terá um sistema de filtragem que vai aspirar o ar poluição que ao passar por este filtro sairá limpo. Além disso, o veículo foi pensado também para ter uma condução autónoma, mas também poderá ser controlado pelo condutor.

No futuro, os carros serão projetados para fazer muito mais do que viajar do ponto A ao ponto B. Os consumidores desejam conforto, eficiência e design sustentável. Assim, com estas premissas, o Airo é um veículo com emissões zero, desenhado para ser confortável, seguro, e com algumas particularidades muito à frente do seu tempo.

O Airo não é apenas mais um carro elétrico não poluente. Em vez disso, usando a mais recente tecnologia de filtro HEPA, o veículo também pode aspirar poluentes de outros carros durante a condução.

Referiu Thomas Heatherwick, fundador do Heatherwick Studio.

Além de limpar os poluentes do ar, o Airo expande os limites do equipamento de um carro, oferecendo um design de interior personalizável. Pequeno, mas luxuoso, este automóvel adapta-se à vida na estrada.

Os bancos dianteiros giram para a parte traseira, e nasce uma mesa dobrável para as refeições ou para lazer, fazendo a ponte entre os espaço do habitáculo. Mesmo sem a mesa, esta área pode ser usada como sala de estar.

Existe também a opção de tornar o interior num espaço de descanso, onde são usados os bancos arredondados numa cama de casal. A privacidade não é um problema graças à mais recente tecnologia de vidro que permite que o teto totalmente envidraçado se torne opaco conforme a vontade dos ocupantes.

O Airo não é o primeiro veículo projetado pelo estúdio Heatherwick, que já desenvolveu um autocarro urbano e um barco turístico de Londres. No entanto, este é o primeiro carro que a equipa criou e está programado para produção em 2023.

Além do Airo, que oferece opções autónomas ou controladas pelo condutor, o Heatherwick Studio projetou uma estação de recarga que em breve poderá ser vista em todas as cidades.

As portas de carregamento são feitas para durar, pois são construídas com materiais industriais duráveis ​​e incorporam um cabo retrátil para armazenamento organizado.

Airo