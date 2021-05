Depois de muitos ano com um plano de novos lançamentos muito bem definido, a OnePlus veio no ano passado mudar o seu paradigma. Criou novas propostas e novos smartphones, apontando para uma gama média onde cada vez mais os utilizadores se focam.

Assim, surgiram várias novas propostas, com uma designação nova, a Nord. Este novo modelo vai agora ser renovado e a OnePlus já começou a dar a conhecer ainda mais. O Nord CE 5G da OnePlus é real e chega já no dia 10 de junho.

OnePlus vai apresentar um novo smartphone

Depois do sucesso que o OnePlus Nord teve durante o ano passado, a marca resolveu apostar novamente neste modelo. Quer manter a mesma estrutura base e dar aos utilizadores um smartphone de gama média, mas com especificações acima do que seria esperado.

Foi precisamente esta filosofia que tem levado a que se criem expetativas muito elevadas para o novo modelo. Assim, e segundo informações oficiais da própria OnePlus, a apresentação do Nord CE 5G acontece já na próxima semana, no dia 10 de junho.

Nord CE 5G será a nova proposta

Do que a OnePlus descreve nesta primeira informação, o Nord CE 5G tem agora uma designação “Core Edition”. Este promete algumas surpresas relevantes e muito apelativas, mantendo um preço abaixo do esperado para esse hardware.

Mesmo com todas estas promessas de novidades e novas funcionalidades, existe ainda muito pouca informação sobre o Nord CE 5G. Não existem especificações conhecidas, mas, como é normal na OnePlus, deverá oferecer especificações de topo (para a gama média), a um custo abaixo do que seria esperado.

Especificações de topo e preço reduzido

A sua apresentação acontecerá no dia 10 de junho, durante o evento Summer Launch Event, onde a OnePlus se irá focar em dois dos seus principais mercados. Falamos da Europa e da Índia, onde a marca tem mais novidades preparadas.

Depois da boa prestação do OnePlus Nord no mercado, em 2020, é hora de marca o renovar e atualizar em várias áreas. Espera-se que surja novo hardware, mantendo a mesma filosofia de preço que tanto tem agradado aos utilizadores. As vendas iniciam-se no dia 16 de junho.