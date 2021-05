ALERTA: Apague já a SMS que lhe quer roubar dinheiro

Como temos vindo a acompanhar, são cada vez mais as campanhas fraudulentas que circulam nos meios digitais. Seja via SMS ou e-mail, é preciso ter muito cuidado nos links que se abrem e nas informações que se passam.

A Autoridade Tributária (AT) alertou recentemente para uma SMS fraudulenta. Se a recebeu, apague já.

Ataque chega via SMS! Não forneça nenhuma informação…

Os piratas informáticos estão a fazer uso de SMS para fazer vítimas. A técnica é antiga, mas a verdade é que tem funcionado e com bons resultados. Ainda recentemente fizemos saber que há vários serviços da banca que têm alertado para este tipo de burlas.

Se uma SMS, supostamente em nome da AT, relativamente a um item que ficou preso na alfândega? Não abra o link da mensagem pois trata-se de uma campanha fraudulenta. De acordo com as informações, esta SMS tem chegado a milhares de pessoas em todo o país e mais de que uma vez.

O clicar no link o utilizador é reencaminhado para um site que lhe dá informações sobre como deve proceder para desbloquear a encomenda da Alfândega.

Na parte final do processo é solicitado à vítima que introduza os seus dados pessoais, incluindo informações bancárias.

Estas tipo de mensagens são falsas e devem ser ignoradas. O objetivo é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando no link sugerido. Em caso algum deverá efetuar essa operação.

A AT sugere ainda a leitura do folheto informativo sobre Segurança Informática disponível no Portal das Finanças.