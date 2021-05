Stellar Converter for EDB – para quando o servidor Exchange está em apuros

Os sistemas informáticos, pelo menos do lado do utilizador, geralmente não refletem a complexidade que têm e os recursos de que necessitam. Um servidor de email é um bom exemplo disso, nomeadamente o Exchange, e há diversos problemas que podem acontecer e desafiam qualquer administrador de sistemas.

Para resolver situações como salvaguardar caixas de email para PST a partir ficheiros EBD enormes, a ferramenta Stellar Converter for EDB consegue fazer milagres.

Fazer a manutenção a um sistema informático pode parecer fácil quando tudo “corre sobre rodas”, mas quando os imprevistos acontecem, o caso muda de figura.

Num servidor Exchange, é no ficheiro EDB que são guardados todos os dados de todos os utilizadores, desde os emails, calendário, contactos, entre outros. Pode-se dizer que é algo como um agrupamento de ficheiros PST, o tal que conhecemos do nosso Outlook.

Em que casos o Stellar Converter for EDB pode ser útil?

Há algumas situações imprevistas que podem colocar em causa a integridade da informação, ainda que não esteja perdida.

Por exemplo, pode deixar de ser possível aceder a um ficheiro EDB antigo utilizando Database Portability ou Recovery Database (RDB). No entanto, e mesmo sem ter um servidor Exchange ou o Active Directory a funcionar, o Stellar Converter for EDB permitirá aceder ao ficheiro EDB e extrair as mailboxes.

Outros casos de exportação falhada, devido a situações como pouco espaço em disco no servidor ou permissões incorretas, também podem ser facilmente resolvidos com o Stellar Converter for EDB.

Em termos de compatibilidade, é bastante alargada, sendo compatível com o mais recente Exchange 2019, desde a versão 5.5, lançada em 1997.

As principais funcionalidades

O Stellar Converter for EDB tem várias funcionalidades enquadradas com o que é mais habitual nestes casos.

Assim, permite migrar ficheiros EDB offline para PST, ficando pronto a ser aberto sem a necessidade de um servidor.

Depois, há um conjunto alargado de formatos de exportação, nomeadamente Live Exchange, Office365, MSG, EML, RTF, PDF e HTML.

Na exportação, recorre a algoritmos otimizados para acelerar o processo de exportação, conseguindo exportar 4 mailboxes em simultâneo.

Tem depois outras funcionalidades, disponíveis ao longo de todo o processo de seleção de conteúdos para exportação, que irá identificar com facilidade.

As versões disponíveis

O Stellar Converter for EDB está disponível em 3 versões, a partir de $299, onde na versão mais básica poderá contar com todas as capacidades descritas anteriormente, com a possibilidade de converter até 50 mailboxes, e 500 mailboxes na versão intermédia.

Já na versão mais avançada, além de não ter um número limite de conversão de mailboxes, terá ainda à disposição um conjunto de ferramentas para, por exemplo, reparar um ficheiro EDB corrompido, converter um ficheiro OST inacessível para PST, ou até recuperar a palavra-passe do Exchange.

Stellar Converter for EDB