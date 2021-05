Problemas no Ingenuity da NASA poderiam ter despenhado o helicóptero que sobrevoa Marte

A NASA classifica o incidente como um evento muito stressante. Depois de completar a sua viagem de ida para outra base em Marte, o pequeno helicóptero Ingenuity da NASA estava pronto para mais um trabalho de reconhecimento aéreo recém-nomeado. No entanto, neste sexto voo, as coisas não correram tão bem quanto nos voos anteriores do helicóptero.

O drone sobreviveu ao problema, mas os engenheiros estão a verificar ao pormenor o que será acontecido. Afinal, esta máquina voadora de outro mundo custou 85 milhões de dólares.

A engenharia humana fez história no passado dia 19 de abril ao demonstrar que o voo controlado na atmosfera muito ténue do Planeta Vermelho é possível. Depois disso, o helicóptero completou com sucesso mais cinco testes em que voou mais longe e mais alto a cada vez.

Neste último voo, o drone iria ser levado para outra área para um novo trabalho de reconhecimento aéreo. Mais concretamente, a NASA queria que o Ingenuity realizasse uma viagem só de ida ao sul da região do Wright Brothers Field em Marte.

Contudo, para este sexto voo, o helicóptero foi designado com a tarefa de captar algumas imagens estéreo de uma região a oeste. A máquina voou até aos 10 metros, e nos primeiros 150 metros a sudoeste, tudo funcionou corretamente. O Ingenuity estava a mover-se a uma velocidade de solo de 14 km/h quando, com quase um minuto de voo, começou a balançar no ar devido a um problema de processamento de imagem.

Esta anomalia durou até que o Ingenuity foi capaz de passar pela parte final da sua jornada de 215 metros para pousar com segurança no solo dentro de aproximadamente 5 metros do local de pouso inicialmente planeado.

Segundo a NASA, o design do helicóptero e vários componentes, incluindo o sistema de rotor, atuadores e sistema de energia, foram os principais elementos que lhe permitiram manter o voo e não cair. A equipa de investigadores também parou de usar imagens das câmaras de navegação durante esta anomalia para garantir estimativas de movimento estáveis. Felizmente, o Ingenuity agora está seguro e pronto para o seu próximo voo.

Apesar de não termos planeado intencionalmente um voo tão stressante, a NASA tem agora dados de voo a sondar os alcances exteriores do invólucro de desempenho do helicóptero. Estes dados serão cuidadosamente analisados nos próximos tempos, expandindo o nosso armazenamento de conhecimentos sobre como pilotar helicópteros em Marte.

Observa Havard Grip, Engenuity Mars Helicopter Chief Pilot no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA.