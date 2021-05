A POCO não para de surpreender o mercado: está a caminho o POCO F3 GT

A POCO tem vindo a revelar-se uma surpresa com lançamentos de smartphones no segmento da gama média e entrada de gama a preços que colocam a concorrência a um canto. O POCO M3 Pro 5G é um desses casos.

Mas os lançamentos para este ano não se ficam por aqui e já está a caminho o POCO F3 GT que virá equipado com processador Dimensity 1200 da MediaTek.

O mais recente lançamento da POCO, marca que está a querer afastar-se cada vez mais da Xiaomi e criar o seu próprio legado, foi o POCO M3 Pro 5G. Este modelo é assim umas das propostas 5G mais acessíveis do mercado (O disponível a partir de 142€). Mas não fiquemos só pelo preço e pelo 5G, o smartphone tem um ecrã 6,5″ já com resolução FullHD+, com uma taxa de atualização de 90Hz, câmara de 48 MP, NFC e uma grande bateria de 5000 mAh. Poderá saber mais aqui.

POCO F3 GT chega em breve

Numa publicação no canal do YouTube da POCO India, foi revelado o lançamento de um novo modelo que chegará algures entre julho e setembro. Neste pequeno teaser é indicado que no terceiro trimeste do ano será então apresentado o POCO F3 GT.

Não havendo grandes informações relativas a este modelo, sabe-se, pelo vídeo, que virá equipado com o processador da MediaTek Dimensity 1200, o que lhe garantirá um desempenho associado a modelos de gama média/alta.

Há, no entanto, rumores que levam a crer que este modelo poderá ser uma versão POCO do Redmi K40 Gaming, mas não há qualquer certeza em relação a isso.

Quanto ao ecrã é esperado que tenha tecnologia AMOLED com taxa de atualização nos 120Hz, já que tudo indica que realmente seja uma peça dedicada ao mundo gaming. É possível ainda especular que deverá ser lançado com câmara principal de 64 MP. Mas nada mais há a dizer sobre ele.

Ficaremos atentos a mais novidades.