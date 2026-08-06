Iberia vai transmitir eclipse total do Sol a partir de 10 mil metros graças à Starlink

No próximo dia 12 de agosto, a Iberia vai transformar um voo comercial numa plataforma científica e tecnológica. A companhia espanhola irá acompanhar o eclipse total do Sol a partir de uma altitude superior a 10.000 metros, transmitindo imagens em direto para todo o mundo através da tecnologia Starlink.

Um voo pensado para acompanhar o eclipse

O voo especial, identificado como IB1473, foi desenhado especificamente para intercetar a faixa de totalidade do eclipse sobre a província espanhola de Palência. A missão será realizada por um Airbus A321XLR, que descolará de Madrid e seguirá uma rota cuidadosamente planeada para maximizar o tempo de observação do fenómeno.

A escolha do número do voo não é aleatória: 1473 corresponde ao ano de nascimento do astrónomo Nicolau Copérnico. Ao voar acima da maioria das nuvens e da turbulência atmosférica, os ocupantes terão uma visão privilegiada da coroa solar, algo que nem sempre é possível observar a partir do solo.

Starlink será o responsável pela transmissão em direto

Um dos aspetos mais interessantes desta iniciativa é a utilização da conectividade Starlink, da SpaceX. A Iberia está a equipar progressivamente a sua frota com acesso Wi-Fi de alta velocidade baseado na rede de satélites em órbita baixa da Starlink.

Neste voo, essa tecnologia permitirá transmitir, em direto e sem interrupções significativas, imagens captadas a mais de 10 quilómetros de altitude para as redes sociais da companhia.

Serão utilizadas várias câmaras, incluindo uma instalada no cockpit, oferecendo diferentes perspetivas do eclipse ao longo de toda a operação.

Ciência também vai a bordo

O voo não servirá apenas para produzir imagens espetaculares. A bordo viajará uma equipa de investigadores do Projeto Shelios, liderada pelo astrónomo Miquel Serra-Ricart, do Instituto de Astrofísica das Canárias.

Os cientistas irão realizar observações e medições da morfologia do Sol, aproveitando as excelentes condições oferecidas pela altitude de cruzeiro, onde a atmosfera interfere muito menos na observação da coroa solar. Também será possível observar planetas como Vénus e Mercúrio, bem como algumas estrelas que normalmente permanecem invisíveis devido ao brilho intenso do Sol.

Uma experiência acessível a todos

Embora este voo seja reservado à missão científica, qualquer pessoa poderá acompanhar o eclipse. A Iberia irá disponibilizar gratuitamente a transmissão em direto através dos seus canais oficiais nas redes sociais, permitindo que milhões de pessoas assistam ao fenómeno praticamente em tempo real e com uma qualidade difícil de obter a partir do solo.

Esta iniciativa demonstra como a conectividade por satélite está a transformar a aviação comercial. Até há poucos anos seria praticamente impossível transmitir vídeo em alta qualidade de forma contínua a partir de um avião em pleno voo.

Com redes como a Starlink, passa a ser possível disponibilizar ligações de elevada velocidade e baixa latência, permitindo não só melhorar a experiência dos passageiros, como também suportar eventos científicos e transmissões globais como esta.

O eclipse total do Sol de 12 de agosto será o primeiro visível na Península Ibérica desde 1912, tornando este voo da Iberia num dos eventos mais mediáticos da aviação e da astronomia deste ano.