Redmi apresenta novo portátil RedmiBook Pro Ryzen Edition e earbuds Airdots 3 Pro

A marca Redmi da Xiaomi dedicou o dia de hoje para apresentar novos produtos. Além de um smartphone exclusivo para mercado chinês do Redmi Note 10 Pro, foram também apresentados novos earbuds Airdots 3 Pro com um custo que ronda os 45 € e um computador portátil RedmiBook Pro Ryzen Edition em duas versões.

Ainda não se sabe quando é que estes novos produtos Redmi estarão disponíveis no mercado internacional, mas as expectativas perante o anunciado são altas.

RedmiBook Pro Ryzen Edition

O primeiro grande destaque vai para os computadores portáteis Ryzen Edition. Os novos RedmiBook Pro AMD-powered foram lançados nas versões de 14 e 15,6 polegadas com 16 GB de RAM e SSD de 512 GB. Em comum, têm gráficas Radeon integradas e as interfaces de ligação: duas portas USB Tipo-C, uma porta USB 2.0 e uma USB 3.2, entrada para jack de 3,5mm e uma porta HDMI.

Existe uma câmara frontal para ligações em 720p, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 e leitor de impressão digital integrado.

A diferença entre os RedmiBook Pro Ryzen Edition prende-se com o processador, bateria e com o próprio ecrã (além do tamanho). Portanto, o modelo de 15,6 polegadas poderá ser escolhido com um Ryzen 5 5600H ou Ryzen 7 5800H. O ecrã tem uma resolução de 3.200 x 2.000 píxeis, numa proporção de 16:10 e taxa de atualização de 90Hz. A bateria é de 70Wh.

O RedmiBook Pro Ryzen Edition de 14 polegadas tem uma resolução de ecrã 2.560 x 1.600 píxeis, na mesma proporção, mas com taxa de atualização de 60Hz. As opções de processadores são Ryzen 5 5500U ou Ryzen 7 5700U e a bateria é de 56Wh.

Os computadores foram anunciados por um preço a partir de 4299 yuan, ou seja, cerca de 550 €, à taxa de câmbio atual. O modelo mais caro de 15 polegadas chega aos 5299 yuan (~677 €).

Os earbuds Redmi Airdots 3 Pro

Os novos earbuds da Redmi poderão ser considerados os primeiros com um verdadeiro cancelamento de ruído ativo, até 35 decibéis. De uma forma geral, são muito semelhantes à versão anterior, mas com uma caixa de carregamento diferente, mais alongada.

Vêm com Bluetooth 5.3, TWS e possibilidade de emparelhamento duplo de dispositivos. Segundo a marca, a autonomia deverá rondar as 6 horas de reprodução de música e a caixa proporcionará carga para mais 28 horas.

O preço anunciado é de 349 yuan, cerca de 45 €, à taxa de câmbio atual, nas cores preto e cinza.