Hisense revoluciona o lar inteligente com a sua nova gama de TVs

A Hisense, marca líder em televisores e eletrodomésticos inteligentes, assim como patrocinadora da UEFA EURO 2020, apresentou os seus novos modelos de televisores de última geração com os maiores avanços tecnológicos que chegam a Portugal durante 2021 e entre os quais se destacam especialmente os modelos U9GQ e A9G.

Os modelos cativam pela sua qualidade, tecnologia e design, mas têm ainda um fator completamente disruptivo. Os preços que a marca pratica deixam a concorrência bem longe tornam-se assim muito apelativos.

A Sua Casa, o Seu Estádio

Assente no mote “A Sua Casa, o Seu Estádio”, a marca oferece uma nova e completa gama de smart TVs com a última tecnologia do mercado e a preços competitivos. Entre as novas funções destes modelos, destacam-se tecnologias como Dolby Vision IQ, AI Picture Optimization, Quantum Dot, Full Array Local Dimming Pro, Game Pro Mode, para além do sistema operativo VIDAA 5.0 para melhorar a navegação e a experiência de utilizador.

Tecnologia para disfrutar das melhores cenas ao gosto do consumidor

As novas TVs da marca contam com a melhor tecnologia para personalizar ao máximo, e de forma inteligente, a experiência do utilizador na hora de disfrutar dos seus filmes, séries, ou mesmo das melhores competições desportivas. Para isso o sistema de otimização de imagem mediante Inteligência Artificial reconhece uma grande variedade de cenas em tempo real sendo capaz de capturar a imagem e otimizar automaticamente a configuração da TV.

Estes novos modelos também estão destinados aos amantes dos videojogos, uma vez que dispõem de diferentes funções para que a experiência seja única e completamente imersiva. O seu ALLM (Auto Low Latency Mode) configura a latência ideal (a um nível inferior a 14ms) de maneira automática e permite uma visualização e interação, sem atrasos e sem interrupções enquanto jogamos com os nossos amigos.

Por sua vez, o VRR (Variable Refresh Rate) reduz, ou até elimina, o atraso, as vibrações e as interrupções para satisfazer a necessidade de uma experiência mais fluída. No que diz respeito à imagem, a nova gama Hisense conta com Dolby Vision IQ, que otimiza de forma inteligente a qualidade de imagem em qualquer casa em qualquer momento e sem necessidade de usar o comando à distância.

A tecnologia Dolby Vision IQ ajusta-se dinamicamente à iluminação variável da casa e aos diferentes tipos de conteúdo que se está a ver, ao mesmo tempo que maximiza todas as capacidades do dispositivo.

Complementarmente, graças ao novo Filmmaker Mode, o utilizador poderá ver os seus filmes exatamente como os cineastas os conceberam. Este novo modo de imagem conserva a intenção criativa do realizador e oferece uma experiência cinematográfica inigualável.

A Hisense conta com o melhor desenvolvimento para apresentar a nova atualização do seu sistema operativo: VIDAA U 5.0, uma plataforma de conteúdo inteligente, intuitiva e personalizável. Este combina o melhor conteúdo global e local para oferecer a forma mais atrativa de visualizar conteúdo e simplificar os esforços de pesquisa e de entretenimento nas diferentes plataformas:

U9GQ, o novo TV Mini-LED da Hisense

Entre as grandes novidades apresentadas pela Hisense para 2021, destaque especialmente para o modelo U9GQ, uma TV que representa uma nova geração da série Premium ULED, com tecnologia própria e grande mais-valia da empresa para o sector.

Este TV Hisense Mini-Led dispõe de mais de 10.000 leds de retroiluminação para conseguir aumentar o brilho em 2000 nits. Como resultado, imagens com negros mais profundos e em geral um melhor contraste e um melhor controlo da retroiluminação.

Por sua vez, este novo modelo inclui tecnologia avançada como: Dolby vision IQ, Quantum DOT, Full Array Local Dimming Pro, HDR 10+, Dolby Atmos, Sistema de som 3.1.2. ou Modo Game Pro, entre outros.

A9G, uma homenagem à qualidade de imagem e um som envolvente

Estes novos OLED 4K da Hisense integram novos e avançados algoritmos de software para evitar marcas no ecrã e alargar assim a vida útil do produto para disfrutar das suas cores vivas. Os novos televisores da gama A9G dispõem de um ecrã antirreflexos ideais para os dias longos de verão.

Estes modelos dispõem por sua vez de IMAX® Enhanced, um programa de certificação e licenças para projetores e televisores de gama alta. Este assegura a oferta de imagens IMAX 4K HDR remasterizadas digitalmente com alta qualidade, nitidez e com um som potente e envolvente.

A Hisense é a primeira marca de TV do mundo em conseguir a Certificação de Proteção de Privacidade do Produto outorgado pela TÜV Rheinland, o instituto alemão mais reconhecido a nível mundial,

Isto garante que o televisor cumpre com todas as regulamentações europeias de proteção de dados e privacidade, para além de desenvolver uma tecnologia que não é tão prejudicial para a vista do utilizador.