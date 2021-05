Sheltered 2, sobreviver a um Cataclismo

A Team 17 encontra-se prestes a lançar o seu próximo jogo, Sheltered 2. Trata-se de um título de estratégia baseado num original de 2015 e que promete bastante.

Venham saber como é sobreviver neste mundo pós-apocalíptico de Sheltered 2.

No seguimento do jogo original, de 2015, Sheltered 2 apresenta aos jogadores uma forte componente estratégica num mundo pós-apocalíptico.

Os jogadores vão pegar num grupo de sobreviventes e, através da criação de um líder forte, corajoso e competente, levar a sua fação a prosperar e vingar.

De forma a que o seu grupo floresça, o jogador terá de ter atenção a várias particularidades de crucial importância para o grupo.

A gestão dos poucos recursos existentes, assim como a gestão equilibrada das necessidades de cada um dos elementos da nossa fação serão aspetos importantes a ter em atenção.

Tal como em FallOut: Shelter, jogo com o qual apresenta fortes semelhanças, o jogador terá como base um conjunto de instalações subterrâneas e parte das tarefas do dia a dia, passam por incursões à superfície para recolher recursos ou defendê-la de fações adversárias.

Os perigos serão muitos e vêm de todos os lados. Além da fome e sede, das fações inimigas, existe ainda o perigo da radiação. Tudo, neste mundo é uma potencial ameaça e os jogadores terão de gerir o seu grupo com mão de ferro, mas, também, com inteligência e estratégia.

Cada sobrevivente terá as suas habilidades, motivações e personalidades, pelo que a gestão de um grupo em tão dramáticas circunstâncias, será uma tarefa difícil.

No entanto, nem tudo é mau e enquanto existem fações inimigas, existirão outras com as quais será possível dialogar e, inclusive, negociar e fazer trocas de recursos.

“A cooperação com a Unicube no jogo Sheltered 2 permitiu-nos a criação do jogo, sobre fundações fortes do primeiro jogo. Esta cooperação permitiu-nos a criação de uma sequela negra e exigente, que esperamos que os jogadores gostem quando for lançada mais adiante, este ano.”, referiu Danny Hartshorne, Produtor da Team17.

Sheltered 2 será lançado em breve para PC, via Steam.