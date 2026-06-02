ShipShaper, e a paixão pelo mar e navios

O programador Tomas Sala, em cooperação com os Wired Productions encontram-se a trabalhar em ShipShaper, um jogo que celebra a paixão pelo mar e, principalmente, pela construção de navios.

Em desenvolvimento por Tomas Sala, ShipShaper é um jogo cujo propósito é o de apelar à criatividade dos jogadores, convidando-os a dares largas à sua imaginação e paixão pelo mar, para criarem e projetarem navios personalizados e minimamente funcionais.

Nascido do mesmo espírito irreverente que criou The Falconeer Chronicles (Tomas Sala), este seu novo projeto convida todos os jogadores a mergulharem num mundo de criatividade e liberdade, onde não há praticamente regras para a criação do navio perfeito.

Este pequeno simulador de construção naval que Tomas criou, fê-lo pelo simples prazer de moldar barcos e navios sendo uma paixão pessoal.

Em ShipShaper, o jogador vai dar mesmo largas à imaginação. Quem adora navios e as suas físicas e dinâmicas, terá aqui muito por onde se entreter e divertir, no processo de criação de embarcações no seu próprio estilo.

Para tal, terá um vasto conjunto de opções para o processo criativo. Vai ter de redimensionar, dobrar, introduzir peças fundamentais, criar dinâmicas novas e inventar ideias para o navio, criando desde humildes barcos de pesca até grandes veleiros, couraçados e outros tipos de embarcações.

Das profundezas da sua imaginação, o jogo permite aos jogadores darem vida a uma frota de fantasias, permitindo após o processo terminado, admirar as nossas criações enquanto flutuam no horizonte ou são cuidadosamente colocadas numa garrafa.

Com uma demo já disponível, já existem indícios que os jogadores se encontram focados nas potencialidades de ShipShaper, chegando mesmo a superar as expectativas. Desde submarinos a barcos a vapor, a demo revelou jogadores a explorar todas as ferramentas do jogo, de formas que nem mesmo Tomas havia previsto, com ShipShaper a tornar-se rapidamente num dos títulos de destaque do Steam Next Fest.

ShipShaper ainda não tem data concreta de lançamento, para PC.