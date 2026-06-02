Mais de 70% dos condutores trocaram veículos a combustão por elétricos

Dados recentes indicam que a transição para os veículos elétricos poderá estar a acelerar. Apesar do fim de alguns incentivos fiscais e de um contexto económico desafiante, cresce o número de consumidores que abandonam os automóveis a combustão em favor de modelos elétricos.

A adoção dos veículos elétricos continua a ganhar expressão nos concessionários dos Estados Unidos. Segundo dados da Edmunds, citados pela imprensa, a percentagem de compradores de veículos elétricos novos que entregaram um automóvel a gasolina como retoma passou de 67,1% em janeiro para 72,1% em abril de 2026.

Este crescimento sugere que um número cada vez maior de condutores está disposto a abandonar os motores de combustão interna. No entanto, o fenómeno não se limita aos compradores de primeira viagem no segmento elétrico.

Os números revelam, também, um aumento significativo entre os atuais proprietários de veículos elétricos que optam por adquirir um modelo mais recente.

Em janeiro, 26,2% dos compradores entregaram um veículo elétrico usado para comprar outro novo. Em abril, essa percentagem já tinha subido para 35,4%.

Fim dos incentivos não travou a procura

Um dos aspetos mais relevantes destes dados é o facto de o crescimento acontecer numa altura em que o Governo dos Estados Unidos eliminou vários incentivos.

O crédito fiscal federal de 7500 dólares para a compra de veículos elétricos deixou de estar disponível, assim como alguns apoios estaduais.

Ainda assim, para muitos consumidores, os custos de utilização parecem estar a assumir maior importância do que os incentivos à compra.

Os veículos elétricos continuam a oferecer vantagens significativas ao nível da energia consumida e da manutenção, fatores que podem compensar um investimento inicial mais elevado.

Preço dos combustíveis e o impacto na decisão

Apesar dos sinais positivos, os analistas recomendam cautela na interpretação dos números. Para Ivan Drury, diretor sénior de análise da Edmunds, ainda não existem dados suficientes para concluir que o mercado está perante uma mudança definitiva.

Segundo o especialista, à CNBC, a recente subida dos preços dos combustíveis poderá estar a desempenhar um papel importante.

Desde o agravamento das tensões no Médio Oriente e da escalada dos preços do petróleo, abastecer um automóvel tornou-se mais caro, o que pode estar a levar muitos consumidores a reconsiderar as suas opções de mobilidade.

Na perspetiva de Ivan Drury, serão necessários mais alguns meses de preços elevados dos combustíveis para perceber se esta tendência representa uma transformação duradoura ou apenas uma reação temporária aos custos de utilização dos veículos convencionais.

Mercado de usados também reflete a mudança

Os dados da Cox Automotive apontam na mesma direção. O Manheim Used Vehicle Value Index mostra que os preços dos veículos usados estão cerca de 4% acima dos registados no mesmo período do ano anterior.

Curiosamente, os veículos elétricos destacam-se pela valorização mais acentuada. Os modelos elétricos com três anos de utilização registam atualmente preços cerca de 11% superiores aos observados no início do ano, superando claramente a evolução dos veículos equipados com motores de combustão.

Segundo Jeremy Robb, economista-chefe da Cox Automotive, quanto mais tempo os preços dos combustíveis permanecerem elevados, maior será a probabilidade de os consumidores procurarem alternativas energeticamente mais eficientes.

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