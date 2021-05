Google junta-se ao negócio da Fertilização in Vitro com investimento milionário

A par de tudo aquilo em que a Google se vai envolvendo, estreia-se agora na indústria da fertilidade, num investimento milionário associado a Martín Varsavsky. Este que é CEO da Overture Life, que desenvolve equipamentos para automatizar a Fertilização in Vitro, em Madrid e Barcelona.

O empresário conseguiu reunir vários financiamentos para este seu novo projeto relacionado com a fertilização.

Investimento da Google a par de outros “padrinhos”

O empresário Martín Varsavsky é conhecido pelos múltiplos projetos que tem em mãos. Além de se envolver na criação de várias startup, investe desenfreadamente em novas coisas e acumula um invejável capital. Uma das empresas desenvolvidas por si é a Overture Life, que pretende automatizar a Fertilização in Vitro.

Para o crescimento da empresa, Varsavsky recorreu a vários “padrinhos”, num total de 36 milhões de dólares. Além da Octopus Ventures, que forneceu grande parte do dinheiro angariado, também a GV, antiga Google Ventures (um departamento de investimentos em capital de risco da Alphabet Inc.), faz parte do lote.

O investimento não surpreende os especialistas, uma vez que a Google tem procurado dar vários passos na direção da saúde digital. Por exemplo, a compra do Fitbit.

A biotecnologia é já uma área em constante crescimento devido aos contínuos desenvolvimentos que melhoram a vida das pessoas. Aplicada à saúde e mais especificamente à fertilidade, tornou-se uma das áreas com maior futuro na esfera científica e social.

Disse Luke Hakes, parceiro da Octopus Ventures, acrescentando que é por esta razão que os investidores se interessam pela área e no seu investimento.

Overture Life: Uma nova forma de Fertilização in Vitro

A startup de Martín Varsavsky pretende criar um equipamento que automatize o processo de Fertilização in Vitro, atualmente manual. De forma simples, consistiria em substituir as técnicas atuais por um sistema completamente tecnológico, moderno.

As cidades de Madrid e Barcelona têm assistido ao desenvolvimento do equipamento e, embora não tenha sido ainda comercializado, a empresa pretende que o seja até ao final do ano.