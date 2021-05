Maior mapa da matéria negra do universo revelado

Os cientistas estimam que a matéria negra, embora não seja observável da Terra, constitui cerca de 80% da matéria de todo o Universo. Dada a sua imensidão e por ser praticamente desconhecida, intriga bastante os investigadores que, agora, revelaram o maior mapa de sempre da matéria negra do Universo.

Para o resultado, foi analisada a luz de 100 milhões de galáxias que cobrem um quarto do céu do hemisfério do sul.

“É uma verdadeira maravilha”

Uma equipa de cientistas do internacional Dark Energy Survey (DES) criou um novo mapa que, além de inédito, é impressionante. Para isso, observaram a luz de galáxias distantes distorcida no seu caminho para a Terra. Analisando um quarto do céu hemisfério sul, tentaram compreender se a matéria negra influenciaria os raios que vinham na nossa direção.

Posteriormente, a Inteligência Artificial tratou de compor o mapa que inclui cerca de 100 milhões de galáxias. De acordo com a NASA, só na Via Láctea existem 100 mil milhões de estrelas.

A maior parte da matéria do universo é matéria negra. É uma verdadeira maravilha ter um vislumbre destas vastas e escondidas estruturas através de uma grande parte do céu noturno.

Disse Niall Jeffrey, do departamento de física e astronomia da University College London (UCL) e um dos principais autores do projeto.

Pistas de como evoluiu o Universo através de mapa de matéria negra

Os cientistas responsáveis pelo projeto mostraram-se efetivamente satisfeitos com o resultado e com a imagem que conseguiram criar.

A observação destas estruturas à escala cósmica pode ajudar-nos a responder a questões fundamentais sobre o universo. A existência da matéria negra pode ser inferida a partir da forma como as galáxias se movem – elas permanecem juntas e as que se encontram em aglomerados movem-se mais rapidamente do que o esperado.

Disse Niall Jeffrey.

Por sua vez, o professor Ofer Lahav, presidente do consórcio DES UK e membro da equipa de física e astronomia da UCL, revelou que “quando olhamos para o céu noturno, vemos a luz da galáxia, mas não a matéria negra circundante, como se olhássemos para as luzes de uma cidade à noite”.

Mais do que isso, revelou que, calculando como a gravidade distorce a luz, obtêm o quadro completo, tanto com a matéria visível, como com a invisível.

Isto aproxima-nos mais da compreensão de que é feito o universo e de como evoluiu.

A equipa DES foi liderada por investigadores da UCL.