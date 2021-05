História de Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte revelada

A Sony Playstation revelou recentemente o último episódio da Festa de Quase-Lançamento do Zurkon Jr., uma série de episódios sobre Ratchet & Clank: Uma Dimensão.

O lançamento do jogo aproxima-se a passos largos e desta feita foi desvendada um pouco da história do jogo.

Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte (Rift Apart) encontra-se em desenvolvimento pelos estúdios Insomniac Games. Tratam-se de estúdios com um vasto historial no desenvolvimento de jogos Ratchet & Clank, mas também com provas dadas na produção de outros títulos de valor confirmado.

Jogos como Spider-Man Miles Morales, que tivemos o prazer de experimentar aqui, Edge of Nowhere ou Song of the Deep, são alguns exemplos de jogos com o selo de qualidade dos estúdios californianos.

Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte

Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte encontra-se prestes a chegar e ao longo dos últimos meses foram grandes fortes expetativas. Não só por se tratar do próximo jogo de uma série icónica e muito apreciada, mas também porque terá acesso a um mundo novo de recursos que a Playstation 5 disponibiliza.

Tal como vimos aqui, o uso das potencialidades da nova consola da Sony será um dos pontos fortes da edição da Playstation 5.

Neste vídeo agora revelado, são-nos dado a conhecer alguns detalhes da história de Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte, onde o caos dimensional devasta o universo, alterando a vida tal como é conhecida. Como irão dois Lombax e um pequeno robô salvar o dia, resolver este cataclismo interdimensional e enfrentar um malvado imperador com exércitos à sua disposição?

Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte estará disponível em exclusivo para a PlayStation 5 no próximo dia 11 de junho.

Deixamos de seguida os anteriores episódios da Festa de Quase-Lançamento do Zurkon Jr:

Edições Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte

Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte conta com as seguintes edições:

Edição Standard , que já está disponível para reserva tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation Store por 79,99€ (PVP Estimado)

, que já está disponível para reserva tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation Store por 79,99€ (PVP Estimado) Edição Digital Deluxe , que também já pode ser reservada na PlayStation Store por 89,99€ e que inclui: Jogo Completo Cinco Conjuntos de Armaduras Conjunto de Imagens para usar no Modo Fotografia 20 Raritanium Banda Sonora Digital Livro de Arte Digital

, que também já pode ser reservada na PlayStation Store por 89,99€ e que inclui:

Todos os jogadores que reservarem qualquer uma destas Edições tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation Store, desbloquearão o seguinte conteúdo bónus mais cedo no jogo: