Porque não acrescentar o Hulu Live TV à sua lista de entretenimento? O velho adágio, quanto mais, melhor, torna-se absolutamente verdadeiro quando se trata de streaming online.

Então, para os interessados, existe a possibilidade de adicionar a Hulu Live TV como uma das melhores escolhas mesmo ainda não estando disponível em Portugal. O serviço IPTV da Hulu dá acesso a um grande número de programas de televisão em direto, com programas tanto para crianças como para adultos. Vamos saber como?

O que é a Hulu Live TV?

Ora para quem gosta de entretenimento vai, certamente, adorar o serviço que inclui bastante variedade para toda a família.

Por outro lado, para além das crianças e dos canais de televisão desportiva, poderá também assistir a outros canais de notícias e documentários, como por exemplo:

ESPN

ESPN2

FOX

Fox News

CNBC

NAT Geo Wild

National Geographic

History

Travel Channel

Syfy

Não só tem acesso aos canais de televisão online dos EUA, mas também aos seus programas de televisão on-demand, originais, e filmes que servem milhares de horas de conteúdo.

Oh não! Hulu Live apenas nos EUA?

Ora o pacote parece muito atrativo mas o problema é que o serviço de streaming on-demand d a Hulu Live TV está disponível apenas nos Estados Unidos.

Claro que depois de ler isto, pode sentir-se um pouco desanimado por não poder aceder à Hulu Live TV em Portugal. Contudo, não precisa de ficar triste de todo porque pode trabalhar à volta da Hulu Live TV com uma VPN e aceder-lhe a partir de Portugal. É muito simples.

Mas atenção: não é qualquer VPN que pode fazer este truque. Aqui, precisará da PureVPN para aceder à Hulu TV e ao seu serviço de streaming.

Preciso de uma VPN para aceder à TV Hulu em Portugal?

Sem dúvida, vai necessitar de uma VPN para aceder a conteúdos com restrições regionais, seja Hulu Live TV, Hulu, Amazon Prime Video, Netflix, ou BBC iPlayer. Isso é ponto assente.

Logo, cada plataforma de streaming ou rede de radiodifusão assina um acordo de licenciamento onde se estabelecem numa lista de regiões onde a editora lhes permite transmitir programas.

Assim, a Hulu Live TV também tem de cumprir tais acordos de licença de radiodifusão, limitando a cobertura apenas à audiência norte-americana.

Acima de tudo, uma rede privada virtual (VPN) dá-nos a possibilidade de mudar a nossa localização virtualmente na Internet, utilizando endereços IP regionais.

Por exemplo, se pretende aceder à Hulu Live TV e outros serviços de streaming regionais a partir de Portugal basta ligar-se à VPN e ligar-se a um servidor dos EUA para obter um endereço IP dos EUA.

Sobretudo, a VPN faz com que o serviço de streaming pense que está a navegar a partir dos Estados Unidos, e como resultado, dá-lhe acesso ao serviço, tal como a Hulu Live TV.

Como Aceder e Ver TV Hulu ao Vivo com a PureVPN?

Embora uma VPN permita modificar o endereço IP para qualquer endereço IP regional que assim se deseje, o problema é que nem todas as VPN podem permitir aceder a plataformas populares como a Hulu Live TV.

Aqui, necessitaria de um serviço VPN que lhe oferecesse um vasto conjunto de endereços IP que pudesse aceder não só à Hulu Live TV, mas também a outros serviços regionais sem qualquer incómodo. Ora a PureVPN é um desses serviços quando se trata de acessibilidade de conteúdos.

O que esperar da PureVPN?

Antes de mais nada, a PureVPN oferece:

Proteção contra fugas IP,

Proteção contra fugas DNS e WebRTC

Estes pontos são frequentemente a causa da inacessibilidade do conteúdo.

Além disso, a PureVPN opera numa rede de 10 Gigabit, o que significa velocidades insanamente rápidas, e portanto, streaming sem buffer, mesmo em vídeos ultra-HD.

Mais importante, como a Hulu Live TV suporta uma vasta gama de dispositivos como iOS, Android, Windows, Xbox One, Roku, Playstation, Apple TV, e Smart TV, seria necessária uma VPN que oferecesse compatibilidade com a mesma plataforma.

Todavia, as aplicações nativas da PureVPN suportam uma miríade de plataformas e também as configurações manuais para dispositivos não suportados por VPN.

Em suma, pode desfrutar da Hulu Live TV em qualquer um dos seus dispositivos preferidos, configurando nela a PureVPN.

Por outro lado, obter a PureVPN é muito simples. Em primeiro lugar, seria necessário optar pelo plano desejado de subscrição e a PureVPN oferece 3 subscrições:

Plano de 1 mês por €9.60

Plano de 2-anos por €62

Plano de 1 ano por €41

Como pode proceder após subscrever o plano desejado:

Ir até à página de download da PureVPN e descarregar a aplicação para o seu dispositivo desejado Instalar a aplicação e inicie-la Ligar ao servidor VPN dos EUA Poderá agora aceder ao stream da Hulu Live TV a partir de Portugal

A PureVPN é fiável?

Como sabems, a PureVPN é há muito um fornecedor de renome e fiável de serviços VPN, ostentando uma elevada classificação de 4,7 na plataforma mais popular do mundo, a Trustpilot.

O perfil da PureVPN Trustpilot está completo de feedbacks positivo sobre as suas capacidades de streaming, acessibilidade de conteúdos, segurança ótima, e características focadas na privacidade.

A fiabilidade da PureVPN é ainda mais cimentada pelas múltiplas auditorias que teve nos últimos anos. A política de não registo da PureVPN é auditada por grandes empresas de auditoria como a Altius IT e a KPMG. Em cada auditoria, o auditor certificou e verificou que a PureVPN oferece de facto um serviço VPN de zero logs e que não monitoriza nem armazena informações pessoalmente identificáveis dos utilizadores.

Por outro lado, a PureVPN oferece, efetivamente, muitas características surpreendentes na experiência com uma VPN.

Por último, é possível experimentar o serviço optando pelo plano de 2 anos que custa €62. O melhor é que todos os planos da PureVPN estão protegidos com uma garantia de 31 dias de devolução do dinheiro caso não seja do agrado do utilizador.