Apple procura especialista em negócios de criptomoedas para criar algo novo

Percebe do negócio das criptomoedas? A Apple poderá ter lugar para si. Segundo a informação publicada pela própria empresa, a Apple quer contratar um “Gerente de Desenvolvimento de Negócios – Pagamentos Alternativos”. Em causa estarão as carteiras digitais ou criptomoeda, para liderar parcerias para os seus serviços financeiros.

A Apple poderá estar à procura da pessoa certa para trabalhar nos seus meios de pagamento as criptomoedas.

Apple procura “profissional experiente” no negócio das criptomoedas

De acordo com uma lista de empregos publicada nesta quarta-feira, a Apple está à procura de uma pessoa para juntar à equipa Apple Wallets, Payments and Commerce (WPC) para liderar parcerias de pagamento alternativos.

Procuramos um profissional experiente em alternativas globais e soluções de pagamento emergentes. Precisamos da sua ajuda para formar uma estrutura de parceria e modelos comerciais, definir paradigmas de implementação, identificar os principais participantes e gerir relacionamentos com parceiros de pagamento alternativos estratégicos.

Descreve a Apple.

Por outras palavras, a contratação será para alguém responsável para negociar pela Apple parceria no espaço de pagamento alternativo.

A função requer uma pessoa com mais de 10 anos de experiência profissional com mais de 6 anos de desenvolvimento empresarial ou de mercado em múltiplas empresas nos segmentos de serviços financeiros. Além disso, terá de ter mais de 5 anos de experiência a trabalhar em ou com fornecedores de pagamentos alternativos, tais como carteiras digitais, BNPL, Pagamentos Rápidos, moedas criptográficas e etc..

Outra qualificação inclui “conhecimento profundo do ecossistema de pagamentos alternativos, compreensão das complexidades do fluxo de fundos, funções / responsabilidades para liquidação, regulamentos relevantes e padrões da indústria e o amplo espectro de produtos FinTech.”

Apple atenta aos “pagamentos alternativos”

Além disso, a função exige que o gerente de desenvolvimento de negócios fornecesse perceções e oportunidades às equipas da Apple para aumentar os serviços do Apple Pay e da Carteira da Apple.

Conforme é sabido, a Apple tem um controlo rígido sobre os pagamentos no seu ecossistema, incluindo a App Store. Nos últimos anos, este controlo tem sido analisado por programadores de aplicações e reguladores governamentais. Aliás, tudo isto tem sido escrutinado neste mediático processo judicial entre a empresa de Cupertino e a Epic Games.

As restrições aos pagamentos da App Store tornaram-se no catalisador para o processo antitrust da Epic Games contra a Apple. Nas sua reclamação, a Epic alegou que os programadores poderiam aceitar “bitcoin ou outras criptomoedas” se não fosse pelas diretrizes da Apple.