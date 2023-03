E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, analisámos o novo Xiaomi 13, analisámos o tradutor Vasco Translator V4, falámos sobre a chegada dos novos rugged phones Oukitel, falámos de diversos avanços na ciência, e muito mais.

A indústria da aviação tem como grande problema a poluição que gera e o hidrogénio está a ser encarado como uma solução para alcançar o objetivo de "zero emissões". Já vários voos foram feitos com sucesso, tanto com motores elétricos como com motores a jato que queimam diretamente o hidrogénio e a Universal Hydrogen espera ter um certificado para voos de passageiros até 2025.

A Xiaomi Auto está a trabalhar afincadamente no seu primeiro carro elétrico e com condução autónoma, sendo esta uma área-chave da empresa para crescer nos próximos anos. Agora, o CEO da empresa veio assumir que os testes de inverno foram um sucesso e que a produção em massa deverá mesmo começar no primeiro semestre do próximo ano.

A Oukitel está a preparar uma nova entrada no mercado dos smartphones robustos com o modelo WP22. Trata-se de um dispositivo com um grande altifalante na traseira, com driver de 36mm. Mas há mais.

Em julho de 2019, Portugal recebeu um supercomputador, o Bob. Este computador está instalado no datacenter da REN – subestação de Riba de Ave. Também nesse ano foi aprovado que um supercomputador Deucalion equiparia o Parque de Ciência e Tecnologia, AvePark, em Guimarães. Agora a máquina de 26 toneladas está finalmente a ser instalada.

Com o avanço da tecnologia, procedimentos complexos poderão ver-se simplificados e cada vez menos invasivos. A caminhar para esse futuro, um grupo de investigadores desenvolveu uma bioimpressora 3D que pode reparar órgãos dentro do próprio corpo humano.

Se por um lado estamos a atravessar uma crise no setor da indústria tecnológica, onde se verifica uma dificuldade em escoar os equipamentos devido à crise económica e não só, por outro lado também vemos as fabricantes a manter as suas agendas no que respeita à continuidade da evolução deste segmento. Neste sentido, a Intel já está a finalizar as especifiações dos chips criados no processo de fabrico de 1.8 nm e 2 nm.

Acabado de chegar ao mercado internacional, incluindo Portugal, o Xiaomi 13 apresenta argumentos de peso para ser considerado uma escolha acertada no segmento de topo. Já em testes há alguns dias, podemos destacar 5 motivos para comprar o Xiaomi 13.

O sucessor do lendário bombardeiro furtivo B-2 foi apresentado oficialmente no final de 2022, mas as primeiras imagens do B-21 Raider não foram particularmente significativas. Agora, a Força Aérea divulgou novas fotos e elas dão uma visão melhor do avião.

A ciência, como o mundo, pula e avança, e dá-nos a conhecer progressos que seriam, outrora, impensáveis. Caso disso é o resultado do trabalho deste grupo de cientistas, que conseguiu gerar óvulos a partir de células masculinas, ou seja, a partir de dois pais.

A Nvidia é a mais importante marca no setor das placas gráficas e já tem no mercado a sua nova linha RTX 40. Mas as mais recentes informações indicam que a fabricante norte-americana lançou uma nova variante da sua GPU topo de gama GeForce RTX 4090 onde a nova versão é baseada no chip gráfico AD102-301 e conta com uma tensão elétrica mais baixa.

Os tradutores automáticos são dispositivos curiosos, mas nem toda a gente os conhece. Estes permitem que muitas línguas sejam traduzidas em diferentes formatos de tradução. O Vasco Translator V4, tradutor apoiado por IA, vem com uma vasta gama de funcionalidades que certamente o poderão ajudar nas suas viagens e no seu trabalho. Com este modelo, será capaz de comunicar fluentemente em todas as 108 línguas disponíveis. Deixamos hoje a nossa análise a este impressionante tradutor.