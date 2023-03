Elon Musk está a planear a sua própria cidade no Texas

Para Elon Musk, nem o céu é o limite. Por isso, aos projetos que tem em mãos, atualmente, o empresário quer juntar uma cidade própria, no Texas, nos Estados Unidos da América (EUA).

"Welcome Snailbrook, tx, est. 2021" é o que, aparentemente, se pode ler em alguns cartazes espalhados pelo terreno em que Elon Musk tenciona erguer a sua própria cidade. Pelo Reddit, circulam imagens com essa informação, bem como outras que mostram que já existem casas e instalações modulares.

De acordo com uma reportagem do The Wall Street Journal, Elon Musk planeia construir a sua Texas Utopia, a cerca de 55 quilómetros de Austin, no Texas, EUA, para albergar os funcionários da SpaceX e da The Boring Company, que trabalham na periferia do estado, a preços acessíveis.

Elon Musk idealiza nova cidade destinada ao albergue de funcionários

Para já, não foram partilhados pormenores, mas sabe-se que o projeto será ambicioso e que oferecerá não só alojamento, em casas modulares, mas também serviços. Segundo o Xataka, em Snailbrook, com cerca de 2.400 hectares, haverá uma escola, lares e piscina.

A mesma fonte informa que, segundo alguns dados, uma casa com dois ou três quartos custaria 800 dólares, concorrendo com os cerca de 2.200 que seriam pedidos na cidade vizinha de Bastrop. Em caso de despedimento ou saída de qualquer uma das empresas, os funcionários teriam de desocupar a casa no prazo máximo de 30 dias.

Esta não é a primeira vez que Elon Musk projeta uma cidade. Afinal, anteriormente, já haviam sido ouvidos rumores relativamente a uma Starbase, também no Texas, mas criada nas instalações da SpaceX, e a um Project Amazing, perto das instalações da The Boring Company, que, assim como as restantes ideias, previa a construção de alojamento para os seus funcionários.

