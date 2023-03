iTeams: Hospital de São João recebe dados do INEM em tempo real

Alguém chama o INEM para o socorro e, após chegar ao local e ser feita a devida avaliação, as informações são imediatamente enviadas para o hospital com toda a informação do acidentado. O Hospital de São João já está a recebe dados do INEM em tempo real. Conheçam a plataforma iTeams.

O Hospital de São João, no Porto, está a receber, em tempo real, os dados dos doentes que o INEM recolhe num local de uma emergência. A integração dos sistemas informáticos permite antecipar a resposta hospitalar com um ganho de tempo que pode salvar vidas. O projeto piloto começou a ser desenvolvido há seis meses.

iTEAMS INEM – uma realidade cada vez mais presente no socorro

Denominado de iTeams, esta plataforma foi desenvolvida pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), já se encontra a ser utilizada por vários parceiros do Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM).

Esta plataforma tem como objetivo facilitar o suporte interativo entre o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) e os meios que estão no terreno, permitindo estratificar a gravidade clínica das ocorrências e assim contribuir para uma regulação médica mais eficaz nas situações de maior gravidade.