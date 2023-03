Todos os meses o universo Android tem novos smartphones e novas propostas. Estas procuram ocupar o seu espaço no mercado e garantir um número elevado de vendas. Algo que os utilizadores procuram é desempenho e os melhores de fevereiro de 2023 foram conhecidos. Descubra quais são!

Tal como acontece todos os meses, a Antutu revela os seus números para o mercado global dos smartphones. Estes resultam dos testes realizados com as suas apps e que criam uma lista dos mais poderosos e os que mais desempenho oferecem aos utilizadores.

O melhor do Android atualmente pela Antutu

No mês de fevereiro de 2023 temos novidades na lista, com novas entradas e novos resultados. No topo temos agora o Red Magic 8 Pro+, um smartphone focado no design e numa imagem limpa para o utilizador. Este vem equipado com um SoC Snapdragon 8 Gen 2, 16GB de RAM e 512 GB de armazenamento.

A lista continua com mais 7 equipamentos com o SoC Snapdragon 8 Gen 2, onde se destacam os Vivo X90 Pro+, iQOO 11, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ e Galaxy S23. A Smasung chega agora com os seus smartphone e deverá assumir um lugar de destaque em breve.

MediaTek continua a dominar a gama média

No que toca à gama média, o cenário é muito diferente. Aqui o topo está entregue ao iQOO Neo7, equipado com o SoC Dimensity 8200 da MediaTek. este está a uma distância considerável da concorrência, o que mostra a qualidade do hardware presente.

A lista continua com vários modelos com SoC da MediaTek, também com várias propostas. Aqui temos o Xiaomi Mi 12T, o realme GT Neo3, o POCO X4 GT e o Redmi K50i. O Snapdragon 870 está nos últimos 3 lugares da lista.

Snapdragon dá cartas na gama de entrada

Por fim, na gama de entrada, temos um cenário novamente dominado quase na totalidade pelos Snapdragon 778G e 778G+. No topo temos o bem conhecido Nothing Phone 1, que com os seus 8GB de RAM e 128GB de armazenamento conseguiram 567.387 pontos.

De seguida temos o realme GT Master e o Poco X5 Pro. De notar que esta lista não está a ser alterada ao longo do tempo, fruto de uma oferta de SoC equiparada e muito próxima entre os principais fabricantes.

Estes são os smartphones que mais se destacaram no último mês de fevereiro. Há chegadas importantes a registar, com os novos Galaxy, bem como a promessa de novos smartphones, como a linha 13 da Xiaomi, que provaram bem a sua qualidade.