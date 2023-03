A Oukitel está a preparar uma nova entrada no mercado dos smartphones robustos com o modelo WP22. Trata-se de um dispositivo com um grande altifalante na traseira, com driver de 36mm. Mas há mais.

O rugged smartphone Oukitel WP22 é uma nova propostas capaz de enfrentar as condições mais adversas e os utilizadores mais distraídos, graças à sua estrutura robusta, com várias certificações que o atestam, como IP68, IP69K e MIL-STD-810H.

Em termos de desempenho, trata-se de um modelo com processador MediaTek Helio P90 com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno, e a versão do Android disponível é a 13. O ecrã do smartphone Oukitel WP22 tem 6,58" com resolução FullHD+ de 1080 x 2400 píxeis.

Já no campo da bateria, oferece 10000 mAh, um valor comum no segmento e que tem como objetivo suportar vários dias de utilização longe de uma fonte de energia, ou mesmo alimentar outros dispositivos. A bateria carrega a 18W, segundo indicação do fabricante.

A câmara principal do smartphone tem 48 MP e fica posicionada na traseira num módulo destacado onde surge também o altifalante. Além desta câmara, existe uma 20 MP com infravermelhos para visão noturna. A câmara frontal é de 16 MP.

Além deste rol de especificações, o Oukitel WP22 destaca-se pelo seu grande altifalante com driver de 36mm, e uma reprodução de som que pode ir até aos 125 dB e tem 4W, sendo que a faixa mais comum dos smartphones atualmente é de 0,5-2W. Tem uma taxa de frequência de 100-400Hz. A fabricante fala em "graves profundos, também oferece agudos nítidos e médios nítidos"... queremos comprovar.

O novo Oukitel WP22 será lançado daqui a cerca de 2 semanas, por um preço final ainda desconhecido. Até lá, poderá participar no passatempo a decorrer na página oficial, onde pode ganhar um Oukitel WP22, K9 Pro ou C19 Pro.

Oukitel WP22