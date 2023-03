Rugged Phone FOSSiBOT F101 – todas as especificações reveladas

O FOSSiBOT F101 é um rugged phone totalmente diferente daquilo que existe no mercado, com um altifalante de 3,5W colocado na traseira. Deverá chegar com um preço a rondar os 125 € e as suas especificações completas já foram reveladas.

O FOSSiBOT F101 é um rugged phone com as principais certificações exigidas atualmente num destes produtos IP68/IP69/MIL-STD-810G, que conferem resistência a água, poeiras, grandes variações de temperatura, embates, quedas... entre outros testes feitos em laboratório que atestam tais resistências.

Sendo um smartphone robusto, a estrutura robusta seria o seu maior destaque, contudo, as atenções ficam viradas para o altifalante na parte traseira, também ele com certificação IP68, à prova de água e poeiras. O altifalante tem uma cavidade de som de 11,5cm3 e tem 3,5W, conseguindo um volume máximo de 123dB, valores acima de qualquer smartphone.

Além deste pormenor que já era conhecido, foram entretanto reveladas as especificações completas desta máquina.

O ecrã é HD+ com 5,45" e o processador é um Helio A22, e vem ainda com 4GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno. A bateria do FOSSiBOT F101 tem uma capacidade de 10600 mAh, para uma elevada autonomia.

Tem câmara frontal de 8 MP e na traseira o módulo fotográfico é composto por uma câmara principal de 24 MP e ainda tem mais duas de 5 MP e 0,3 MP.

FOSSiBOT F101 - Especificações Processador MediaTek Helio A22 Quad-core Cortex-A53 2.0GHz, 12nm,IMG GE8300 550MHz Sistema Operativo Android 12.0 Memória e armazenamento RAM 4 GB (+3GB), ROM 64 GB, microSD até 128GB Ecrã 5.45", HD+ 720*1440, IPS,18:9 aspect ratio, Dragontrail Glass Câmara Principal Três câmaras com Flash LED 24 MP, f/2.2, Samsung S5K2L8 5 MP, macro 0.3 MP, bokeh Câmara frontal 8MP Bateria 10600 mAh, 18W Altifalantes 3W rated, 3.5W peak power, 36mm diameter, 11.5 sound cavity, 123dB max loudness 1506 shrapnel type, HAC certified, friendly to hearing-aid users Sistema de Navegação GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo Sensores Gyroscope, Compass, Proximity, Light-sensor, Geomagnetism, Fingerprint (side) Segurança Face ID unlock, fingerprint unlock Botão personalizável Yes, support Certificações UN38.3 / MSDS / Air Freight / Maritime Transport CE( IEC62133 / ROHS / SAR ) IP68 Waterproof GMS Peso 350g Dimensões 155,7 x 76,2 x 20,35mm

O novo rugged phone FOOSiBOT F101 estará disponível para venda a partir do próximo dia 20 de março, por um preço expectável a rondar os 125€, abaixo da maioria dos dispositivos com características semelhantes. Até lá, poderá inscrever-se no site oficial, onde ficará habilitado a ganhar um dos 6 smartphones FOSSiBOT F101 em sorteio.

FOSSiBOT F101