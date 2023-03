Testes ao carro da Xiaomi são um sucesso e a produção deve mesmo arrancar em 2024

A Xiaomi Auto está a trabalhar afincadamente no seu primeiro carro elétrico e com condução autónoma, sendo esta uma área-chave da empresa para crescer nos próximos anos. Agora, o CEO da empresa veio assumir que os testes de inverno foram um sucesso e que a produção em massa deverá mesmo começar no primeiro semestre do próximo ano.

Foi durante o Investor Day da Xiaomi que o Lei Jun, o CEO da empresa, falou sobre o investimento da empresa no setor automóvel. Esta é uma área que a empresa já assumiu ser uma das atuais prioridades, com um investimento que não para de crescer. Segundo a informação partilhada a empresa já investiu mais de 3 mil milhões de yuans (mais de 404 milhões de euros) em novos negócios do setor automóvel em 2022, e a equipa de I&D já conta com mais de 2300 pessoas.

Segundo Lei Jun,

A Xiaomi produzirá veículos excelentes para os consumidores e nunca será capaz de responder às expectativas de todos. A Xiaomi Auto fez mais progressos do que o esperado. Recentemente, o teste de inverno foi concluído e esperamos produzir em massa no primeiro semestre do próximo ano

Para o futuro, a empresa fala num investimento de 20 mil milhões de yuans este ano e, pelo menos, 100 mil milhões nos próximos 5 anos.

Mas a empresa não pensa ficar só por este segmento. Segundo o CEO, a Xiaomi vai começar a olhar para a robótica, já que o desenvolvimento de tal tecnologia está a acelerar e será relevante para o próprio desenvolvimento da condução autónoma e do processo de fabricação.