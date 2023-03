Rugged Phone Oukitel WP21 Ultra será lançado com câmara térmica

A inclusão de câmaras térmicas em smartphones robustos eleva ainda mais a sua utilidade, por exemplo, em empregos que exijam detetar com maior precisão correntes de ar, humidade, fugas, temperaturas elevadas, curtos-circuitos ou até animais no escuro. O Oukitel WP21 Ultra surge com esse trunfo, mas há mais para descobrir.

A Oukitel é hoje uma marca de referência no segmento dos smartphones robustos. No ano de 2022 ter dois grandes sucessos, o WP19 com uma enorme bateria de 21 000 mAh, e o WP21 que se destacou pela inclusão do SoC MediaTek Helio G99 e pelos seus 12 GB de RAM. Em ambos os casos, a relação entre qualidade e preço foram também fatores essenciais para o sucesso.

Agora, chegou o momento de trazer ao mercado um novo modelo, o Oukitel WP21 Ultra com câmara térmica.

Sobre a câmara térmica, a Oukitel refere que esta é uma tecnologia que possui uma ampla gama de aplicações, incluindo procura de vida, visão noturna, deteção de temperatura, aplicações médicas, entre outros cenários.

No rugged phone Oukitel WP21 Ultra, a resolução da imagem térmica é de 256 x 192 píxeis e a taxa de quadros é de 25 Hz, ajustando-se perfeitamente cenários como deteção de temperaturas durante o cozimento, manutenção de equipamentos industriais e assim por diante. O modo profissional permite ainda definir parâmetros mais avançados, como selecionar o modo de escala de temperatura ou ativar a deteção de temperatura local. Além disso, possui várias paletas de cores para mantê-lo visualmente atraente.

A autonomia é um fator importante nestes smartphone robustos e, por isso, a bateria tende a ter grande capacidade. Neste caso, apresenta-se com 9800 mAh e carrega a 66W o que permite carregar 50% em apenas 25 minutos, segundo indicação da marca.

Além da grande capacidade e velocidade de carregamento, o smartphone pode funcionar de powerbank para outros dispositivos, já que tem carregamento reverso.

O SoC é um MediaTek Helio G99 e tem 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. O ecrã é de 6,78" e tem 120Hz de taxa de atualização.

Finalmente, a câmara principal é de 64 MP e existe uma outra câmara traseira de 20 MP com visão noturna, um sensor já usual nestes smartphones. A câmara frontal é de 20 MP.

O novo rugged phone WP21 Ultra será lançado no próximo dia 20, ainda sem preço conhecido.

Oukitel WP21 Ultra