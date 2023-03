Deucalion: Novo supercomputador de 26 toneladas está a ser instalado em Guimarães

Em julho de 2019, Portugal recebeu um supercomputador, o Bob. Este computador está instalado no datacenter da REN – subestação de Riba de Ave. Também nesse ano foi aprovado que um supercomputador Deucalion equiparia o Parque de Ciência e Tecnologia, AvePark, em Guimarães. Agora a máquina de 26 toneladas está finalmente a ser instalada.

Deucalion: supercomputador de 10 milhões de biliões de cálculos por segundo

Seguindo o plano traçado há alguns anos, o novo supercomputador Deucalion, adquirido pela União Europeia, está a ser instalado num edifício da Universidade do Minho (UMinho), no campus de Azurém, em Guimarães, e vai dotar Portugal de capacidade computacional para o desenvolvimento de simulações em todas as áreas da ciência e investigação.

O equipamento, com uma massa de 26 toneladas, está em fase de testes e, de acordo com a FCT, deverá entrar em funcionamento em julho deste ano. O agregado computacional consome cerca de 1,7 MegaWatts, tendo no seu processamento a principal característica: 10 PetaFlops, ou seja, tem capacidade para executar 10 milhões de biliões de cálculos por segundo.

Este reforço resulta da estreita colaboração da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) com a Câmara de Guimarães e a Universidade do Minho, sendo que está o investimento ascende a 20 milhões de euros.

As três instituições já estabeleceram um memorando de entendimento, que permite a instalação do Minho Advanced Computing Centre (MACC) no Avepark, que vai gerir o novo supercomputador. A autarquia Guimarães assumiu a aquisição do lote 15 no AvePark, incluindo o imóvel existente, destinado a alojar o MACC.

Contudo, de acordo com a FCT, “o data center, inicialmente previsto para acolher o computador, não ficou disponível a tempo de se implementar o projeto, levando à necessidade de determinar um novo edifício para acolher o Deucalion”. A FCT justifica-se com os “atrasos no fornecimento de equipamento, resultantes das perturbações das cadeias de fornecimento que atualmente se verificam.”

O supercomputador Deucalion chega ao abrigo da Empresa Comum para a Computação Europeia de Alto Desempenho (EUROHPC), uma iniciativa da União Europeia criada em 2018 que visa tornar a Europa líder mundial no domínio da supercomputação.