B-21 Raider: Força Aérea dos EUA divulga novas imagens do bombardeiro

O sucessor do lendário bombardeiro furtivo B-2 foi apresentado oficialmente no final de 2022, mas as primeiras imagens do B-21 Raider não foram particularmente significativas. Agora, a Força Aérea divulgou novas fotos e elas dão uma visão melhor do avião.

Um fantasma nos céus

Após sete anos de trabalho, a Força Aérea dos EUA apresentou oficialmente o bombardeiro stealth desenvolvido em conjunto com a Northrop Grumman, em dezembro passado.

Apesar de haver um propósito de "mostrar" o avião, os militares quiseram esconder todos os detalhes secretos dos olhos dos "adversários" (de qualquer tipo).

A primeira foto do B-21 Raider não mostrava mais que uma forma. Contudo, após cerca de três meses, os especialistas tiveram finalmente duas novas oportunidades para examinar de perto a máquina.

Segundo informações do Drive, a Força Aérea dos EUA publicou mais duas fotos. Uma foto é um close-up detalhado do nariz e da sessão do cockpit, a outra dá uma primeira olhada na forma do layout do jato que substituirá o B-2 e o Rockwell B-1 Lancer.

Os motores são o maior desafio

O mais notável nas novas imagens do B-21 Raider, que se acredita ser menor que o B-2, são as novas entradas de ar profundas, que parecem ter tampas removíveis. Os detalhes são motivo de novas especulações para especialistas e sites de aviação, mas muito é e continua a ser segredo. Isso se aplica sobretudo às entradas de ar afundadas, que estão entre os maiores desafios das aeronaves furtivas. Porque os motores e a sua camuflagem estão entre os recursos mais difíceis de implementar ou "ocultar".

No momento, no entanto, o B-21 Raider é apenas um "ensaio", porque a máquina só completará o seu voo inaugural mais tarde. Deverá ser antes do final deste ano, mas os militares dos EUA ainda não anunciaram exatamente quando.