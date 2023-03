Apple Music Classical chega já dia 28 de março

Em 2021, a Apple anunciou a aquisição do Primephonic, o famoso serviço de streaming de música clássica que oferece uma excelente experiência de audição com funcionalidade de pesquisa e navegação otimizada para áudio clássico de qualidade premium. Na calha e apontado diversas vezes, estava o seu lançamento ao público. Depois dos inícios nas várias versões beta do iOS 16, há finalmente uma data para o lançamento.

Para os amantes de música clássica

A empresa anunciou hoje que o Apple Music Classical estará disponível em 28 de março como parte de uma assinatura existente do Apple Music. Os utilizadores dos planos Estudante, Individual, familiar ou Apple One terão acesso, mas os clientes do Apple Music Voice Plan não poderão usar a nova aplicação.

No lançamento, o Apple Music Classical estará disponível em todos os iPhones que executam o iOS 15.4 ou posterior. A Apple diz que uma versão da aplicação para Android está "a chegar em breve".

O catálogo inclui mais de cinco milhões de faixas que abrangem novos lançamentos para "obras-primas celebradas". A empresa refere também que conseguirá transmitir até 192 kHz/24 bit de alta resolução sem perdas de qualidade áudio e que "milhares" de gravações estão disponíveis em áudio espacial. A Apple explica também que uma parte da sua biblioteca clássica é de "milhares" de álbuns exclusivos.

Para além da música, é de esperar que navegue por conteúdos escritos como biografias de compositores, descrições de obras-primas, etc. A par disto, haverá a informação refere que a empresa reconstruiu a funcionalidade de pesquisa da aplicação especificamente para consultas de música clássica e a aplicação irá servir mais de 700 listas de reprodução curadas.

Conforme é referido na comunicação, a app dedicada a este segmento musical terá muito do mesmo design que o principal software, o Apple Music. No entanto, será incluída uma alteração importante, isto é, o tipo de letra será diferente. Assim, será notada a troca da fonte moderna sans serif por uma serif para os títulos principais e títulos de secção.

A barra de navegação terá apenas quatro botões na app Apple Music Classical - Ouvir agora, Explorar, Biblioteca e Pesquisa - uma vez que o atalho da Rádio foi removido. Finalmente, a nota musical no ícone da aplicação foi substituída por uma clave de sol.

Para quem gosta e quer esta nova área musical, já pode "pré-encomendar" a aplicação a partir de hoje na App Store. Assim que o fizer, a Apple Music Classical descarregará automaticamente no dia do lançamento, desde que tenha a opção Auto Update selecionada nas definições iOS.