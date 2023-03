Call of Duty: Mobile deverá ser substituído por “Warzone Mobile”

Espera-se que Warzone Mobile chegue ainda este ano, como substituo do Call of Duty: Mobile. Esta informação parece ter surgido no meio da longa saga entre a Microsoft e a Activision Blizzard.

A compra da Activision Blizzard pela Microsoft está a ser um processo longo e parece ter ainda alguns capítulos relacionados com a concorrência para contar. Mas, enquanto as empresas tentam aprovar a proposta de aquisição de 68,7 mil milhões de dólares da Microsoft, vão sendo partilhados alguns detalhes interessantes de documentos que vão sendo submetidos aos reguladores. O mais recente é uma atualização intrigante sobre o futuro da versão mobile de Call of Duty.

Numa resposta por escrito à Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA) do Reino Unido, que recentemente sugeriu que a fusão planeada poderia levar a uma "diminuição substancial da concorrência em consolas de jogos", a Microsoft diz que o jogo Call of Duty: Mobile deverá dar lugar ao Warzone Mobile.

CoD: Mobile foi desenvolvido e é propriedade da TiMi Studios, uma subsidiária da Tencent. Qualquer spinout do jogo seria, portanto, da TiMi Studios. Espera-se que CoD: Mobile seja eliminado gradualmente (fora da China) com o lançamento do Warzone Mobile.

Além desta informação, é referido que o Warzone Mobile deverá ser lançado no final de 2023. Este jogo vai poder ligar-se ao sistema de progressão cruzada das versões para PC e consola, não havendo cross-play entre o Warzone Mobile e outras versões, segundo o Games Radar.

Para já, não fica claro se os jogadores da versão mobile, com esta transição gradual, irão perder o acesso à progressão do jogo quando tal acontecer. Não existe, até ao momento nenhuma declaração oficial sobre o tema.