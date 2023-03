Estudo: Quem usa iPhone são adultos jovens, no ativo e com poder de escolha

Quem hoje usa um iPhone será que o faz pelo "status"? Este mito urbano caiu há muito, hoje o dispositivo é escolhido pela sua qualidade e funcionalidades que, dentro do seu ecossistema, são únicas. Então, que idades escolhem este gadget? Essa pergunta fica respondida pelo estudo levado a cabo pela Consumer Intelligence Research Partners (CIRP). Vamos conhecer que faixas etárias postam na marca da maçã!

iPhone é uma escolha de pessoas adultas jovens

Não é segredo para ninguém que Apple tem muita influência sobre os consumidores, especialmente no seu mercado mais forte, o dos Estados Unidos. Aliás, recentemente vimos que a empresa alargou de novo a sua quota de vendas no país de origem conquistando mercado à sua concorrente mais direta, a Samsung.

Contudo, nem sempre é fácil perceber quem são os utilizadores que atualmente apostam na marca, que compram os dispositivos nos mais variados segmentos. Este foi o objetivo de um estudo desenvolvido pela Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), uma empresa dedicada fornecer análise de valores mobiliários para a comunidade de investidores, com base sobretudo, no estudo do mercado de consumo.

Segundo estudo agora apresentado, a empresa visava descobrir quais faixas etárias que usam Apple e os seus produtos. Os resultados mostram que o iPhone é mais usado por pessoas mais jovens. No entanto, há informações nas entrelinhas muito interessantes.

As faixas etárias apresentadas mostram-nos que o iPhone, produto chave da Apple, é escolhido por uma população adulta, jovem e no ativo, advindo disso o poder de compra. Uma população interessada nas novas tecnologias e permanentemente em cima das novidades que este mercado fértil disponibiliza.

18 aos 24 anos - 22% dos utilizadores

25 aos 34 anos - 27% dos utilizadores

35 aos 44 anos - 23% dos utilizadores

55 aos 65 anos - 10% dos utilizadores

Analisando os resultados, este estudo mostra que há uma predominância de pessoas adultas jovens, no mercado de trabalho que, não só preferem o iPhone, como outros produtos Apple.

Conforme podemos perceber deste gráfico, quase 70% de todos os utilizadores da Apple têm menos de 45 anos. Isso confirma o que os relatórios anteriores sugeriram, ou seja, que os jovens adultos americanos são uma grande razão pela qual a Apple é tão popular. Não há muitos utilizadores de iPhone, iPad e Mac com mais de 45 anos.

No entanto, esta realidade pode mudar no futuro, pois a Apple continua a inspirar seguidores leais. É claro que os mais jovens são cativados pelo sucesso da Apple, mas ainda há muitos utilizadores mais velhos. Só o tempo dirá se esta distribuição mudará ao longo dos anos.