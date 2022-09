O mercado dos EUA é em grande parte uma montra da Apple para o resto do universo global dos smartphones. É aqui que a marca tem mais adeptos e mais seguidores, faltando-lhe apenas uma posição. Dominar face ao Android e a todas as suas propostas nesta área.

Esse momento chegou agora e finalmente a Apple bateu o Android e já domina o mercado dos EUA com mais de 50% dos utilizadores. Este deverá ser uma posição para manter, com a chegada do próximo smartphone da marca, o iPhone 14.

Apple e o iPhone dominam nos EUA

A batalha dos smartphones Android e do iPhone decorre em muitos mercados, cada um com a sua particularidade. Nos EUA, onde a Apple tem uma taxa de aceitação elevada, este estava a pender para as propostas baseadas no sistema da Google, mas sofreu agora uma mudança importante.

Foi no final do trimestre que terminou em junho que a Apple conseguiu finalmente atingir a marca dos 50% e assim destronar todos os fabricantes Android. Esta é uma posição importante para a marca porque é a maior desde o lançamento do primeiro iPhone em 2007.

A concorrência Android é ainda forte

A concorrência ainda assim é forte, mas está demasiado dispersa. Esta está dividida entre 150 dispositivos que usavam Android, principalmente entre a Samsung e a Lenovo. Jeff Fieldhack, diretor de pesquisa da Counterpoint, referiu que "os sistemas operativos são como religiões sem mudanças significativas".

Esse mesmo analista referiu algumas causas para esta mudança de posição da Apple nos EUA. Nos últimos quatro anos, o fluxo de mudança foi consistentemente do Android para o iOS e que este é um grande marco que poderá ser replicado noutros países ricos em todo o mundo.

iPhone domina nos smartphones premium

Enquanto conquistou esta posição, a Apple tem outra situação positiva. A marca continua a dominar nos smartphones premium, com 57% do mercado mundial. Na área dos ultra-premium de dispositivos (de mais de 1.000 dólares), a Apple detém 78% do segmento.

Estas são excelentes notícias para a Apple e que podem mudar ainda mais com a chegada do novo iPhone 14. A sua apresentação será no dia 7 de setembro, momento em que vão ser conhecidas as novidades que a empresa preparou para o novo modelo.