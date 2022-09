Tal como muitos serviços e plataformas da Internet, o Telegram tem procurado aumentar a segurança que traz para os utilizadores. Nem sempre são medidas complicadas, mas que assim garantem uma proteção muito maior das contas e dos dados que estão ali guardados.

Este serviço de mensagens estará agora a preparar uma novidade que irá apresentar em breve. Quer dar ainda mais segurança e por isso passará a pedir o email dos utilizadores, para assim garantir uma identificação mais elevada e uma proteção associada.

Ainda mais segurança no Telegram

Mais uma vez surge uma novidade antecipada no Telegram, fruto do trabalho de investigadores. Neste caso foi o conhecido Alessandro Paluzzi que avaliou a versão de testes deste serviço e encontrou esta próxima melhoria a ser disponibilizada.

Do que foi revelado no Twitter, em breve os utilizadores são ter de fornecer um endereço de email ao Telegram. Este terá, naturalmente, de pertencer aos utilizadores e está claro que será usado para aumentar a segurança do serviço. Uma alternativa que será apresentada é a autenticação com uma conta da Google.

#Telegram is working on the ability to protect your account by adding your email address



Alternatively you can sign in with #Google pic.twitter.com/kbGi9gM6rD — Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 1, 2022

Um email vai mudar todo este serviço

Este terá de ser configurado de forma antecipada por cada um dos utilizadores, na área reservada à segurança do Telegram. Tal como é também apresentado depois, este endereço de email servirá para alertar mais tarde os utilizadores do Telegram, ao mesmo tempo que será também usado para comunicações com estes.

Uma das formas reveladas para a utilização deste novo endereço de email será no momento de utilização da conta num novo dispositivo. Ao ser autenticado o utilizador neste novo equipamento, o Telegram irá enviar uma mensagem de alerta. Provavelmente será aí também que essa autenticação será revertida. pelo utilizador.

Your email address will be used every time you log in to your #Telegram account from a new device pic.twitter.com/psGyttqYbL — Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 2, 2022

Ainda sem data para pedir este endereço

Por agora, e do que se sabe, esta novidade estará ainda em teste de forma provada na app do Telegram. Dentro em breve deverá ser aberto a uma comunidade maior ou até tornado acessível a todos os utilizadores deste serviço, para garantir uma proteção ainda maior.

Sendo identificada como uma das apps de mensagens com maiores níveis de proteção que pode ser usada, o Telegram tem aqui a oportunidade de aumentar ainda mais a segurança. É um simples email, mais que vai aumentar para todos ainda mais a segurança dese serviço.