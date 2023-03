Nvidia lança uma nova variante da placa gráfica GeForce RTX 4090

A Nvidia é a mais importante marca no setor das placas gráficas e já tem no mercado a sua nova linha RTX 40. Mas as mais recentes informações indicam que a fabricante norte-americana lançou uma nova variante da sua GPU topo de gama GeForce RTX 4090 onde a nova versão é baseada no chip gráfico AD102-301 e conta com uma tensão elétrica mais baixa.

Nova GeForce RTX 4090 da Nvidia tem novo chip gráfico

Foi de forma discreta que a Nvidia lançou no mercado uma nova variante da sua placa gráfica topo de gama GeForce RTX 4090 Founders Edition. Em concreto, a nova versão desta poderosa GPU será agora baseada no chip gráfico AD102-301, deixando assim de usar o chip AD102-300.

Estes ajustes acontecem porque a empresa procura reduzir os custos de fabrico das suas placas gráficas e, consequentemente, diminuir também o preço de venda destes produtos às marcas parceiras. Claro que, assim sendo, também se espera que esta alteração se reflita no preço final que chega ao consumidor.

Para além da redução de custos, as mudanças acabam por reduzir a tensão elétrica do equipamento através de um novo circuito no PCB. O novo modelo vai conseguir atingir uma tensão máxima de 1,07v, um valor mais baixo comparativamente aos 1,1v do modelo original.

Os detalhes indicam que a Nvidia já começou a enviar essas novas variantes da RTX 4090 há cerca de 3 meses, portanto é possível que já se encontrem nos mais recentes lotes das Founders Edition que vão ser enviados às lojas.

A informação começou a ser partilhada por alguns utilizadores em fóruns, como por exemplo o Reddit, cuja publicação pode ver aqui.

Ainda não ficou claro se estas alterações afetam apenas os modelos Founders Edition ou se também foram aplicadas às placas gráficas personalizadas. Para além disso, espera-se que as novas variantes comecem a chegar para serem submetidas aos clássicos testes de forma a também perceber se estes ajustes afetaram ou não o desempenho da poderosa Nvidia GeForce RTX 4090.