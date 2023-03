TikTok passa a ser proibido em todos os dispositivos do governo da Bélgica

Somam-se as restrições à utilização da aplicação TikTok pelo mundo ocidental. Estados Unidos, Canadá, Comissão Europeia, já ordenaram a proibição do uso do TikTok em dispositivos dos governantes e funcionários. Agora, a Bélgica segue o mesmo caminho.

Bélgica bane o TikTok: "os governos não podem ser ingénuos"

Todas as instituições governamentais da Bélgica passam a proibir a utilização da aplicação chinesa TikTok nos dispositivos dos funcionários.

Esta decisão surge depois da Comissão Europeia ter avançado com uma medida semelhante. No entanto, a decisão da Bélgica tem efeitos imediatos, ao passo que a Comissão deu até dia 15 de março para o fim da utilização da app.

Várias investigações de serviços de segurança mostraram que a app chinesa tem várias falhas de segurança, levantando preocupações sobre a forma como o TikTok lida com dados pessoais dos utilizadores, abrindo a porta para uma possível espionagem dos dados, por parte do próprio governo chinês. Recorde-se que, ao abrigo da lei chinesa, o TikTok é obrigado a cooperar com o governo com a partilha de qualquer informação solicitada pelas agências de inteligência.

O governo federal do país, também ordenou o fim da utilização da app do TikTok, ainda que de forma temporária. O Conselho de Segurança Nacional afirmou que proibiria ministros, membros de gabinete e funcionários públicos de usar a aplicação nos seus dispositivos de serviço.

Esta restrição terá para já 6 meses e aplica-se aos dispositivos cuja compra ou assinatura tenha sido paga pelo governo, para utilização total ou parcial dos funcionários.

O primeiro-ministro Alexander De Croo enfatizou que os governos não podem ser ingénuos.

Estamos num novo contexto geopolítico onde a influência e a espionagem entre os Estados estão a mover-se para o mundo digital. A segurança das nossas informações tem precedência.

Neste momento, o TikTok já informou que irá abrir dois centros de dados europeus na Irlanda e na Noruega para reforçar a proteção de dados dos utilizadores europeus.