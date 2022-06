E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos das novidades no evento da Xiaomi, analisámos produtos como a impressora 3D Anycubic Kobra Plus e o smartphone Huawei P50 Pocket, ensaiámos o novo Hyundai Tucson Transformar, e muito mais.

Nunca um computador ultra-compacto, ou Mini PC, fez tanto sentido para servir de "computador fixo lá de casa". Quando a portabilidade não é importante, a utilização de um Mini PC traz vantagens a vários níveis, em comparação com uma torre.

Hoje trazemos a análise de um dos mais rápidos modelos de Mini PC que a Beelink oferece na sua montra, o Beelink GTI11.

Os smartphones de topo podem por um lado ser máquinas de elevado desempenho, mas a preços mais acessíveis, ou máquinas que, aliado ao elevado desempenho, incluem pormenores que fazem com que o seu preço aumente de forma exponencial. Os modelos dobráveis, de uma forma geral, integram este último grupo e a Huawei, que continua a desempenhar um papel importante no universo dos smartphones, também tem as suas propostas.

Durante alguns dias tive a oportunidade de testar o Huawei P50 Pocket e imergir uma vez mais neste mundo dos smartphones de luxo.

Através da utilização da eletrónica e da Inteligência Artificial (IA), uma equipa de investigação da Universidade de Minnesota tornou possível a leitura da mente. Os amputados que não podem usar os seus músculos para controlar um braço robótico podem agora fazê-lo graças a um dispositivo desenvolvido por investigadores da Universidade do Minnesota.

A equipa refere que, em comparação com tecnologias anteriores, este é mais preciso e menos invasivo.

A Xiaomi é atualmente uma das grandes empresas do segmento da tecnologia. A evolução no segmento mobile e aposta forte em muitos outros segmentos, fazem da Xiaomi uma empresa de referência, com a capacidade de definir tendências.

Hoje, no evento Discover Xiaomi 2022, que decorreu hoje em Paris e onde o Pplware esteve presente, a marca apresentou um Portátil 2 em 1, uma smart band, uma scooter e uma TV.

Portugal tem estado na linha de frente em muitas áreas de investigação. A mais recente notícia nesta área chega da Universidade de Coimbra, onde um conjunto de cientistas criou um dispositivo inovador para produção de energia a partir das ondas.

Segundo informações, a invenção já está protegida por patente internacional. Saiba mais pormenores.

O Watch GT 3 Pro é uma declaração clara da Huawei face ao que consegue criar na área dos smartwatches. Depois de muitos modelos únicos e cada vez mais interessantes, este é o relógio que a marca quer tornar como o padrão do mercado, em especial no campo do design e das funcionalidades.

Se à primeira vista este é um relógio tradicional, é com a sua utilização e a atenção ao detalhe que tudo se revela. Esta (quase) peça de arte está agora no nosso mercado e, por isso, o Pplware vai dar a conhecer o que o destaca e o torna único.

Não é primeira vez que investigadores se baseiam num animal para construir um dispositivo capaz de percorrer o corpo humano. Desta vez, uma equipa robotizou um gafanhoto e dotou-o para que seja capaz de cheirar o cancro.

Isso mesmo: gafanhotos robôs capazes de diferenciar os tipos de células cancerígenas.

A Hyundai tem uma oferta ao mercado bastante completa. Dos térmicos aos elétricos/eletrificados, a empresa destaca-se pela excelente qualidade dos seus conjuntos. Num segmento muito participado, a quarta geração do Hyundai Tucson assume a liderança, em termos de unidades vendidas, neste segmento de SUV compactos na Europa.

O carro que ensaiámos, o Hyundai Tucson 1.6 TGDi Vanguard, mostrou-nos a razão para o sucesso deste veículo. Elegante, confortável, seguro e muito impulsivo, são algumas das características do SUV sul-coreano.

O Oukitel WP19 é o mais recente smartphone lançado pela marca, ocupando assim mais uma posição de destaque no universo dos rugged phones. Além das certificações associadas que lhe garantem robustez, como IP68, IP69K e MIL-STD-810H, ainda vem com um enorme baterias de 21 mil mAh, cumprindo com outro requisito essencial destes modelos, que é uma elevada autonomia.

Agora, o Oukitel WP19 chega ao mercado por 329 €, em fase de pré-venda.

A marca POCO, da Xiaomi, continua a trazer para o mercado propostas muito interessantes no segmento dos smartphones. Hoje foi dia de novo evento com a apresentação de dois novos dispositivos de gama média: POCO F4 e POCO X4 GT.

Estes smartphones estarão disponíveis em breve com preços anunciados a partir dos 300 €.

A Xiaomi acabou de apresentar para o mercado europeu a Xiaomi Smart Band 7. Apesar de parecer igual à versão anterior em termos de design, existem melhorias que fazem dela a mais eficiente das smartbands da Xiaomi, outrora Mi Bands.

Depois de alguns dias de teste, hoje damos-lhe a conhecer os pormenores desta que é considerada um sportwatch em formato de band, graças à funcionalidade de avaliação V02max.

O mundo encontra-se em mudança no que diz respeito a combustíveis. O segmento elétrico tem crescido substancialmente, mas os investigadores têm vindo a testar outras formas de conseguir mover carros, motas, aeronaves, navios, etc.

De acordo com um comunicado da Airbus enviado ao Pplware, o Airbus H225 realizou o seu primeiro voo exclusivamente com combustível de aviação sustentável.

exigências e também diferentes bolsos. A Anycubic é uma das que consegue um bom equilíbrio na qualidade e no preço.

Hoje trazemos a análise a uma impressora FDM da gama de topo FDM da Anycubic, a nova Anycubic Kobra Plus.

O segmento tecnológico está em constante evolução e inovação. E esta é uma realidade que já não é novidade para ninguém. Como tal, espera-se que os vários componentes que hoje conhecemos, estejam mais modernizados em pouco tempo.

Assim, as mais recentes informações indicam que a China criou agora uma memória RAM mobile e para portáteis que é a mais rápida do mundo até ao momento. Trata-se então das LPDDR5X, LPDDR5 e DDR5 a 10 Gbps.

Viaja ou já viajou para o estrangeiro e teve vários problemas em entender os empregados de mesa, os avisos na estação de comboios, ou até mesmo, se em trabalho, as pessoas com quem vai negociar? Pois bem, se sim, o Vasco Translator M3 poderá ser um bom investimento e uma mais valia para as suas viagens.

Deixamos hoje a nossa análise a esta máquina capaz de traduzir mais de 70 línguas.