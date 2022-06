Airbus H225 realiza voo com combustível de aviação 100% sustentável

O mundo encontra-se em mudança no que diz respeito a combustíveis. O segmento elétrico tem crescido substancialmente, mas os investigadores têm vindo a testar outras formas de conseguir mover carros, motas, aeronaves, navios, etc.

De acordo com um comunicado da Airbus enviado ao Pplware, o Airbus H225 realizou o seu primeiro voo exclusivamente com combustível de aviação sustentável.

Airbus H225: dois motores Makila 2 da Safran alimentados por SAF

Airbus H225 realizou o seu primeiro voo com combustível de aviação 100% sustentável (SAF - sustainable aviation fuel), que alimentaram dois motores Makila 2 da Safran.

Este voo, que segue o voo de um H225 com apenas um motor Makila 3 alimentado por SAF em novembro de 2021, faz parte de uma campanha de voo, que tem por objetivo compreender o impacto do uso de SAF nos sistemas dos helicópteros. A continuidade da testagem está prevista noutros tipos de helicópteros com diferentes tipos de combustível e motores, de forma a certificar o uso de 100%SAF até 2030.

Stefan Thome, Vice-President, Engineering and Chief Technical Officer, Airbus Helicopters, referiu que...

O voo com SAF em motores gémeos do H225 é um marco importante para a indústria dos helicópteros. É uma nova etapa na jornada para certificar o uso de 100% SAF nos nossos helicópteros, o que significaria uma redução até 90% em emissões de CO2

A utilização de SAF das alavancas da Airbus Helicopters para a redução das emissões de CO2 nos seus helicópteros em 50% até 2030. Um dos principais benefícios da utilização deste novo combustível é que permite que a aeronave minimize a sua pegada de carbono mantendo o mesmo desempenho de voo.

De acordo com o relatório Waypoint 2050, o uso de SAF na aviação poderia representar uma de redução de CO2 entre 50 a 70%, necessária para alcançar as emissões líquidas de carbono até 2050 no setor de transporte aéreo.