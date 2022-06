Análise: Xiaomi Smart Band 7, a mais eficiente das Mi Bands

A Xiaomi acabou de apresentar para o mercado europeu a Xiaomi Smart Band 7. Apesar de parecer igual à versão anterior em termos de design, existem melhorias que fazem dela a mais eficiente das smartbands da Xiaomi, outrora Mi Bands.

Depois de alguns dias de teste, hoje damos-lhe a conhecer os pormenores desta que é considerada um sportwatch em formato de band, graças à funcionalidade de avaliação V02max.

Especificações gerais da Xiaomi Smart Band 7

A Xiaomi Smart Band 7 vem com um ecrã AMOLED completo de 1,62", com 326ppp e brilho de 500 nits. Na verdade, apesar das semelhanças com a versão anterior, o um design de ecrã é mais amplo, com 25% de visibilidade aumentada, oferecendo assim mais espaço de visualização da informação.

Em termos de sensores, destaca-se o sensor PPG para monitorização de batimentos cardíacos e SpO2 e ainda o sensor de 6 eixos, com acelerómetro de 3 eixos e giroscópio também de 3 eixos, para maior precisão na monitorização de toda a atividade.

Tem Bluetooth 5.2, sendo compatível com Android (6.0) e iOS (10.0), através da app Mi Fitness. Para quem já utilizava a app MiFit, que foi atualizada para a Zepp Life, e pretende continuar a utilizar, a Smart Band 7 também é compatível. A bateria deverá durar entre 10 a 14 dias, algo que ainda não nos foi possível comprovar.

A Smart Band 7 tem como dimensões 46,5 x 20,7 x 12,25 mm e pesa apenas 13g. Além disso, tem resistência a água de 5ATM, estando apta para treinos à chuva ou em ambientes aquáticos. Vem ainda com mais de 100 mostradores de relógio, assim como várias opções coloridas de braceletes para combinar.

Vem com mais de 110 modos desportivos, dando liberdade aos utilizadores de definir os seus objetivos de fitness personalizados, mais adequados ao seu estilo de vida.

Na caixa vem apenas a Mi Band e respetiva bracelete, carregador magnético e manual de instruções rápidas.

A monitorização contínua e análise de treino profissional VO2max

A Xiaomi Smart Band 7 tem várias melhorias ao nível da monitorização da atividade física, sendo mesmo considerada como um sportwatch mas em formato de banda.

Uma das suas novidades mais evidentes é a nova análise de treino profissional VO2max, que mede a quantidade máxima de oxigénio que os utilizadores podem utilizar durante o exercício. Isto vai permitir analisar melhor os treinos, tempos de recuperação, guias de treino, entre muitos outros parâmetros.

Mas há mais. A monitorização contínua dos batimentos cardíacos e SpO2 poderão ser essenciais para detetar eventuais problemas de saúde.

A monitorização do sono é outro dos aspetos que melhorou bastante nesta nova pulseira, bem como a contagem diária de passos.

Para quem não quer estar constantemente a iniciar atividades físicas no relógio, há uma deteção automática do início e do fim de cada atividade.

A app Mi Fitness está renovada e adaptada a todas as novidades da Smart Band 7, mas se tem os seus dados anteriores associados, por exemplo à app Zepp Life, ainda que a possa utilizar também com a Mi Band 7, poderá transferir os seus dados para a app Mi Fitness.

A mais eficiente das Mi Bands

A Smart Band 7 da Xiaomi vem realmente trazer ao consumidor uma maior eficiência na monitorização de todos os parâmetros de análise. A contagem diária de passos é bastante precisa. Como comparação, nestes poucos dias de teste, a Smart Band 7 foi utilizada ao lado de um modelo de smartwatch de topo, e a variação desta contagem é muito baixa.

O mesmo aconteceu com a análise de batimentos cardíacos, monitorização de sono, entre outros parâmetros diários. O que varia é mais na interpretação automática das atividades físicas.

O tempo de testes ainda não permitiu avaliar a monitorização de atividades físicas de forma mais concreta, bem como a nova análise de treino profissional VO2max, algo que vai ser feito durante as próximas semanas. Nessa altura traremos mais novidades.

De referir que todas as notificações do smartphone podem chegar à Mi Band, podem ser rejeitadas chamadas e a smartband pode, por exemplo, funcionar nativamente de obturador da câmara.

A Xiaomi Smart Band 7 estará disponível em Portugal a partir de 22 de junho através dos canais oficiais da Xiaomi. O seu preço será de 59,90€, mas haverá uma promoção de lançamento entre 22 e 26 de junho com o preço a 49,99€.