AirPods Max suportarão o codec LC3: auscultadores Apple terão melhor de áudio

A Apple lançou recentemente o novo firmware beta para as suas várias versões de AirPods. Este lançamento foi ao encontro das novidades lançadas também com o iOS 16 e com os outros sistemas operativos introduzidos durante o evento WWDC 2022. Com esta versão de software um programador confirmou que os AirPods Max beta podem suportar um codec Bluetooth de maior qualidade.

As informações referem que os auscultadores da Apple, com a versão beta do firmware, já suportam o codec LC3. Mas o que poderá significar esta novidade?

AirPods da Apple terão melhor áudio

Para quem não conhece, o codec LC3 é o futuro codec de baixa potência e alta qualidade do Bluetooth. Com ele, a Apple poderá tirar mais proveito quer dos AirPods Max, quer mesmo dos AirPods Pro 2.

O Low Complexity Communication Codec (Codec de Comunicação de Baixa Complexidade) ou LC3, é um codec de áudio especificado pelo Bluetooth Special Interest Group (SIG) para o protocolo de áudio LE Audio introduzido no Bluetooth 5.2. Este software é desenvolvido pela Fraunhofer IIS e Ericsson como o sucessor do codec SBC.

O LC3 oferece maior qualidade de áudio o que poderá trazer melhor som aos auscultadores premium da Apple, como os AirPods Max e AirPods Pro 2. Dizem as especificações que este codec será capaz de transmitir em taxas de bits muito mais baixas sem perder a qualidade de áudio que vemos atualmente com o padrão Bluetooth.

Codec LC3 exige tecnologia Bluetooth 5.2

Tal como referido, o codec LC3 irá seguramente melhorar as chamadas áudio, a eficiência e a estabilidade dos dispositivos Bluetooth. Contudo, o requisito para tirar o máximo partido desta norma é o Bluetooth 5.2, que nenhum modelo de AirPods oferece de momento.

Algumas fontes confirmam que a próxima geração de AirPods Pro - com o nome de código B698 - terá uma nova versão do chip H1, o processador de áudio da Apple, que poderá ser capaz de lidar com esta tecnologia. Além disso, foram encontradas referências ao codec LC3 e ao suporte áudio de baixa potência no código iOS 16.

Com suporte a Bluetooth 5.2 e LC3, a Apple poderá livrar-se da dessincronização dos AirPods quando estiver nos ouvidos do utilizador e melhorar a vida útil da bateria graças ao padrão de baixo consumo de energia, enquanto se concentra na eficiência e estabilidade.

É importante notar que, imediatamente após a keynote da WWDC 2022, a Associação Bluetooth anunciou a tecnologia Auracast Broadcast Audio, também conhecida como Augmenting Reality Audio Broadcasting, que irá melhorar as experiências existentes nos AirPods e desbloquear novas funcionalidades.

Por exemplo, com o Auracast podemos ouvir música, ver filmes e muito mais com múltiplos auscultadores sem fios ligados em simultâneo. Atualmente, só podemos ligar até dois AirPods à mesma fonte.

Portanto, podemos em breve ter mais qualidade de áudio, sem usar fio, apesar de ainda faltar aquele som de alta fidelidade que só se consegue "por um fio".