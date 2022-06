POCO F4 e POCO X4 GT – as novas apostas da marca para o mundo Android

A marca POCO, da Xiaomi, continua a trazer para o mercado propostas muito interessantes no segmento dos smartphones. Hoje foi dia de novo evento com a apresentação de dois novos dispositivos de gama média: POCO F4 e POCO X4 GT.

Estes smartphones estarão disponíveis em breve com preços anunciados a partir dos 300 €.

Os produtos emblemáticos da POCO exigiram sempre o melhor desempenho do seu segmento, em todas as frentes. Ao apresentar o POCO F4 e o POCO X4 GT estamos confiantes de que alcançámos exatamente isso. Estamos entusiasmados por nos aventurar com os chipsets Snapdragon 870 e MediaTek Dimensity 8100. Cumprindo os mais elevados padrões de entretenimento de alta qualidade, mantendo ao mesmo tempo uma acessibilidade competitiva, esta é a abordagem que encarna a experiência emblemática da POCO.

Angus Ng, Diretor de Marketing de Produtos da POCO Global

O smartphone POCO F4

O POCO F4 é o modelo de destaque deste anúncio. Vem equipado com um SoC da Qualcomm, o Snapdragon 870 e tem duas versões: 6 GB + 128 GB e 8 GB + 256 GB.

O seu ecrã é AMOLED com 6,67" e uma taxa de atualização máxima de 120Hz, com resolução FullHD+. De notar que tem proteção Gorilla Glass 5.

O módulo de câmaras principal é composto por três câmaras. A grande angular é de 64 MP com estabilização ótica de imagem e abertura f/1.79. A ultra grande angular é de 8 MP com abertura f/2.2. Já a terceira câmara é uma macro de 2 MP. O smartphone é capaz de gravar a uma qualidade máxima de 4K@60fps. Finalmente, a câmara frontal é de 20MP.

A bateria do POCO F4 tem uma capacidade de 4500 mAh com carregamento rápido de 67W. Segundo a POCO, o carregamento, dos 0% aos 100% é feito em apenas 38 minutos. Há que considerar que o smartphone vem com tecnologia de arrefecimento LiquidCool Technology 2.0, que garantirá um bom desempenho mesmo durante tarefas como jogos mais exigentes... e durante o carregamento.

O POCO F4 ainda vem com Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC, dois altifalantes e tecnologia Dolby Atmos, e vem equipado com Android, com interface de utilizador MIUI 13.

POCO X4 GT

O POCO X4 GT é uma opção ligeiramente mais acessível e que se destaca pelo processador da MediaTek, Dimensity 8100. Neste caso existem duas versões de 8 GB + 128 GB e 8 GB + 256 GB.

O ecrã de 6,6" tem uma taxa de atualização automática que pode ir até aos 144Hz, com 7 modos, como se pode ver no seguinte vídeo.

Relativamente às câmaras, a frontal é de 16MP, e na traseira existem mais três câmaras. A grande angular é de 64 MP com abertura f/1.89. A ultra grande angular é de 8 MP com abertura f/2.2. Já a terceira câmara é uma macro de 2 MP. O smartphone é capaz de gravar a uma qualidade máxima de 4K@30fps.

A bateria apresenta-se com uma capacidade maior do que o modelo anterior, sendo que tem 5080mAh, o que será suficiente para 2 dias de utilização. Também esta carrega a 67W, sendo que, dos 0 % ao 100 % deverá precisar apenas de 46 minutos.

A POCO anunciou que o POCO X4 GT será lançado em pré-venda com preços a partir de 299 € para a versão de 128 GB e 349 € para a versão de 256GB. Já o modelo POCO F4 terá um preço de 349 € ou 399 €, dependendo da versão em fase de pré-venda.