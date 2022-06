O Android 13 está a ser desenvolvido a um bom ritmo, com a Google a lançar periodicamente, e como esperado, as novas versões de testes. Este sistema é esperado no final do verão, para assim atualizar primeiros os smartphones da Google.

Ainda sem data de lançamento prevista e esperada, surgiu agora uma situação anormal. Inesperadamente, um utilizador de um Pixel 4 recebeu uma atualização para o Android 13, ainda que seja uma versão beta.

A Google tem o seu programa de testes aberto e a ser usado por todos os que querem experimentar o Android 13. Não se limita apenas aos Pixel, mas abriu a vários modelos de outras marcas, que assim podem avaliar esta versão.

O que o utilizador deste Pixel 4 não esperava era que o seu smartphone recebesse a versão TP1A.220603.002.A1 do Android 13. Esta está aparentemente reservada a testes internos da Google e não deveria ter sido disponibilizada fora da empresa.

Ainda mais estranho, e até caricato, é que este utilizador não tem o seu Pixel 4 registado em nenhum teste do Android 13. Estava assim bem longe de ter acesso a esta ou outra qualquer versão do novo sistema da Google, que ainda nem foi lançado.

Na descrição que apresentou em vários canais da Internet, o dono deste Pixel 4 revelou que desse momento em diante passou a ter problemas com o smartphone. O pior deles foi mesmo uma aparente incompatibilidade com a Play Store. Reinstalar a app e até fazer reset ao Pixel 4 foram medidas que não resolveram o problema.

Some Pixel 4 users reportedly received an OTA update to Android 13 TP1A.220603.002.A1. The build number for Beta 3.2 is TPB3.220610.004. Looks like we've got another case of an accidental OTA rollout!https://t.co/DU3ndCJQgxhttps://t.co/uc3y77GWeNhttps://t.co/G8KYJCds4h pic.twitter.com/Dogut1HdKg